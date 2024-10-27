Александр Лакерник: «Не кидался бы из крайности в крайность, говоря, что у нас кризис в парном катании. Из 4 пар 2 набрали 200+, это высокие стандарты»
На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске выступили четыре спортивные пары.
— Всего четыре пары в дуэтах — это спад?
— Есть определенные проблемы, но это не кризис. Пар меньше, чем танцоров. Есть обстоятельства: кто‑то болеет, кто‑то травмирован. Не кидался бы из крайности в крайность, говоря, что у нас кризис в парном катании.
Из этих четырех пар две набрали 200+, а это высокие стандарты. Если так будет на каждом турнире, будет отлично.
— Насколько изменилось со временем парное катание?
— Сложность выросла, делают два разных тройных прыжка, это зрелищно. В парном катании получилось так, что сложность ограничена. Четверные выбросы сравнительно мало стоят, многие боятся рисковать, и идти на эти сложные элементы мало смысла.
Поэтому у пар похожий набор, надо выигрывать за счет чистоты катания, — сказал почетный вице-президент ISU.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий