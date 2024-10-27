Александр Лакерник: «Не кидался бы из крайности в крайность, говоря, что у нас кризис в парном катании. Из 4 пар 2 набрали 200+, это высокие стандарты»

Александр Лакерник не считает, что в парном катании в России кризис.

На первом этапе Гран-при России в Магнитогорске выступили четыре спортивные пары.

— Всего четыре пары в дуэтах — это спад?

— Есть определенные проблемы, но это не кризис. Пар меньше, чем танцоров. Есть обстоятельства: кто‑то болеет, кто‑то травмирован. Не кидался бы из крайности в крайность, говоря, что у нас кризис в парном катании.

Из этих четырех пар две набрали 200+, а это высокие стандарты. Если так будет на каждом турнире, будет отлично.

— Насколько изменилось со временем парное катание?

— Сложность выросла, делают два разных тройных прыжка, это зрелищно. В парном катании получилось так, что сложность ограничена. Четверные выбросы сравнительно мало стоят, многие боятся рисковать, и идти на эти сложные элементы мало смысла.

Поэтому у пар похожий набор, надо выигрывать за счет чистоты катания, — сказал почетный вице-президент ISU.