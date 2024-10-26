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Попова о Десятове: «Я не знаю, как он жил в Америке, но насильником его никак не назовешь»

Бетина Попова высказалась о скандале с американским фигуристом Иваном Десятовым.

По информации «СЭ», Десятов подозревается в изнасиловании эстонской фигуристки Солен Мазанг. 

«В российском фигурном катании секса нет? Судя по тому, что фигуристы — тоже люди и у некоторых даже рождаются дети, что-то такое есть. Почему тогда секс-скандалы за рубежом? У нас правда все более спокойно проходит, наверное. Я не то чтобы одобряю то, что происходит с SafeSport. Идея хорошая, но тема сложная.

Ни в коем случаем нельзя оправдывать насилие в любом его проявлении, надо обязательно наказывать за такое согласно закону. Но от ложных обвинений никто не застрахован.

На днях моего друга, который катался у нас в группе, Ваню Десятова, обвинили в подобном и сняли с этапа Гран-при США, хотя у них пара с Изабеллой Флорес прогрессирующая. У меня очень много вопросов к этой ситуации.

Я не знаю, как он жил в Америке, но насильником его никак не назовешь. Должен был получиться первый взрослый старт, но за пару дней до начала его снимают. Мне кажется странным, что ты оказываешься незащищенным. Понимаю, есть жертва и есть тот, кто поступает плохо, — но что мешает оклеветать человека и сорвать ему старт карьеры?

Это нездоровая культура отмены, она неадекватная. Либо должно быть судебное разбирательство и тебя берут под арест, либо почему происходит такое?

Осуждать жертву нельзя, это ясно. Но бывают разные жизненные ситуации. К примеру, выпили лишнего в компании. Люди могут неправильно повзаимодействовать, не понять друг друга. А спустя три года странно об этом заявлять», — сказала Попова.

Фигуриста из России подозревают в насилии, ему сорвали большой дебют за США – за сутки до проката

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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происшествия
танцы на льду
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Бетина Попова
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Иван Десятов
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