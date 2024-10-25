Дина Хуснутдинова: «Очень фанатела по Алине Загитовой. Она мне нравилась по катанию»

Дина Хуснутдинова назвала Алину Загитову своей фавориткой.

Хуснутдинова взяла бронзу на юниорском этапе Гран-при России в Магнитогорске.

— Для меня это первая серьезная медаль на этапах Гран-при. Очень рада, что все получилось, особенно тройной аксель, я его начала прыгать недавно.

— Твой тренер в прошлом балерина. Она по-другому объясняет хореографическую сторону?

— Да. Тренер очень хорошо ставит программы, мы подчищали все акценты, чтобы попадать в музыку. Ставили какие-то фишечки, чтобы было красиво.

— Есть ли кто-то из фигуристок, у кого ты черпаешь вдохновение? Может, в плане ультра-си или презентации.

— Очень фанатела по Алине Загитовой. Она мне нравилась по катанию — у нее тоже была программа «Кармен», которую Алина классно катала. По прыжкам стараюсь брать у каждого понемножку. Люблю всех, но моя фаворитка — Алина Загитова.

— Короткая программа у вас поставлена под национальную татарскую музыку. Это ваша фишка?

— Тренер предложил поставить под татарскую музыку, я согласилась. Это было очень хорошей идеей. Мне нравится образ. Спасибо тренерам, – рассказала Хуснутдинова.