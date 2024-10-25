Валерия Лукашова: «Полного удовлетворения нет, но медалью довольна. Это мой первый этап Гран-при, нервы сыграли»
Лукашова выступала по КМС. Победу одержала Лидия Плескачева.
— Это твоя первая медаль на Гран-при, какие эмоции?
— Я очень рада. Думала, что прокат получится лучше, на тренировке и разминке все было хорошо. Так как это мой первый этап Гран-при, нервы сыграли, но я рада, что осталась на пьедестале.
— Когда не получился первый четверной, ты все тактически разложила и не пошла на второй?
— Да. Если бы и второй не получился, могла улететь очень далеко. С чистым контентом и тройными получилось бы намного больше по баллам. Не было смысла рисковать.
— Своей медалью довольна?
— Полного удовлетворения нет, но медалью довольна. Это мой первый такой важный и грандиозный старт.
— Ты приехала с тренером из команды Этери Тутберидзе Булычевым. Можешь рассказать о нем?
— Это мой самый первый тренер, хотели, чтобы поехал именно он, с ним спокойно выступать.
— У тебя очень яркий образ в произвольной программе — макияж, прическа. Может, кто-то помогал с ними?
— Да, меня красил мой визажист, который поехал с нами. Это подруга мамы, она со мной всегда на соревнованиях, чтобы подготовить.
— Со всеми визажисты вместе ездят?
— Нет, так как это мамина подруга, она сама вызывается ездить со мной, ей нравится. Огромное спасибо, что она ездит со мной на все эти старты, – рассказала Лукашова.
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