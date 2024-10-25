Лидия Плескачева: «Планируем добавлять ультра-си – четверной сальхов или тулуп. Или, может быть, два тройных акселя»
— Есть удовлетворение. В принципе, я довольна прокатом. Есть недочеты — будем дорабатывать вместе с тренерским составом.
— Когда сделала тройной аксель, решила не рисковать с четверным?
— Почти. В последнее время мы не тренировали набор тройной аксель-четверной сальхов, больше работали над вариантом из двух тройных акселей. А так, я просто давно его не прыгала. Не стали рисковать.
— О чем твоя произвольная? В каком образе ты выступаешь?
— Тяжелый вопрос (смеется). Образ какого-нибудь зарубежного исполнителя. Вообще, в песне поется про то, что он моется, ха-ха. Тяжело описать, просто танцевальная программа.
— Тебе ближе лиричный образ из короткой или зажигательная произвольная?
— Нравятся оба.
— А что легче дается накатывать, входить в образ?
— Они как-то обе нормально накатываются. Не то чтобы тяжело.
— На льду вы не практически не показываете эмоций. Это волнение?
— Я просто пытаюсь сосредоточиться, эмоции немного мешают. Стараюсь улыбаться, но получается не всегда.
— С прошлогодней произвольной будет проще усложнять контент?
— Да, так и планируем добавлять ультра-си. Например, четверной сальхов или тулуп. Или, может быть, два тройных акселя.
— Какая была первая мысль, когда ты увидела первое место?
— Ваааау!
— В кисс-энд-крае было ощущение, что вы не просто не ожидали победы, но еще и удивлены этим.
— Думала, чуть меньше баллов будет. А получилось вот так вот, – сказала Плескачева.
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