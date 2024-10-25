Осокина и Грицаенко вернули прошлогоднюю короткую программу под La Boheme.

На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге в сентябре Елизавета и Артем выступали под композицию Gimme All Your Love в исполнении группы Alabama Shakes.

«После Санкт-Петербурга мы с нашим тренерским штабом решили, что вернем старую программу. Услышали мнение судей, специалистов и приняли такое решение», – рассказал тренер Павел Слюсаренко .