Лутфуллин о желании исполнить пятерной прыжок: «Это было бы красиво, в первую очередь для заголовка и хайпа. Но это не стоит самоубийства»

Фигурист Глеб Лутфуллин считает пятерной прыжок неоправданным риском.

– Сколько приблизительно неудачных попыток ушло на четверной аксель? Можно округлить.

– На паркете я вообще с первой попытки сделал. Я был в Ростове. Мы решили посоревноваться со спортсменом, кто больше скрутит. В итоге я скрутил четыре с половиной. На паркете это несложно. На льду лезвия намного тоньше, ботинки тяжелее и техника совсем другая.

– У вас вообще даже поначалу не было страха?

– У меня было просто безумное желание попробовать, оно мною двигало. Если бояться всего, то может и кирпич на голову упасть в один день. Тем более столько я лет всем этим занимаюсь.

– Понятное дело, что пятерной на удочке. Нет ли цели, мечты стать первым фигуристом, исполнившим на официальных стартах этот экстрасложный элемент? Насколько это вообще реально?

– Это было бы красиво. В первую очередь для заголовка и для хайпа. Но это не стоит самоубийства, конечно, – ответил Лутфуллин.