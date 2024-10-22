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Диана Дэвис о Гран-при США: «Это было отличное начало сезона. Мы гордимся друг другом»

Диана Дэвис назвала выступление на Гран-при США отличным началом сезона.

Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие сборную Грузии в танцах на льду, заняли четвертое место на этапе Гран-при в Аллене.

«Мы так гордимся друг другом. Это было отличное начало сезона.

Благодарим Ледовую академию Монреаля и всех тренеров. Также огромное спасибо нашим близким и федерации [фигурного катания Грузии]. 🙏 💜🤎

И что за публика! 😍» – написала в своем инстаграме Дэвис на английском и грузинском языках.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Дианы Дэвис
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