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Глеб Смолкин: «Хотели взять Led Zeppelin для ритм-танца, но Мари-Франс Дюбрей сказала, что они слишком мощны для 2 минут и 50 секунд»

Глеб Смолкин остался доволен выступлением в дуэте с Дианой Дэвис на Гран-при США.

Грузинский дуэт занял на этапе в Аллене итоговое 4-е место. После ритм-танца они были третьими. 

«Я доволен тем, что мы показали. Это был хороший старт сезона, и сегодня мы неплохо себя чувствовали на льду.

Знаю, что после вчерашнего выступления Диана хотела медаль, так что итог, конечно, немного разочаровывает, но мы молоды, у нас еще много возможностей, и это было только начало сезона. Я счастлив.

Изначально музыка Led Zeppelin была нашей идеей для ритм-танца. Но Мари-Франс Дюбрей, создавшая эту программу, сказала, что Led Zeppelin слишком сильны и мощны, чтобы втиснуть их в 2 минуты 50 секунд.

Поэтому мы взяли эти песни для произвольного танца», – сказал Смолкин после проката. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
Мари-Франс Дюбрей
танцы на льду
logoГран-при США
сборная Грузии
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
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