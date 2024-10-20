Малинин получил балл штрафа на Гран-при США за перекат короткой программы на 0,85 секунды
Илья Малинин получил балл штрафа на Гран-при США за перекат короткой программы.
По правилам короткая программа у мужчин не может длиться более 2 минут и 50 секунд. Малинин закончил программу на 0,85 секунды позже – в 2.50,85.
За это фигуристу дали балл штрафа.
Несмотря на штраф, американский фигурист все равно лидирует после короткой программы с отрывом в 0,15 балла от идущего вторым японца Као Миуры.
Лучший фигурист мира снова и снова катает под знакомого рэпера. Чем же этот NF зацепил Малинина?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ilia Malinin Daily
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