Малинин получил балл штрафа на Гран-при США за перекат короткой программы на 0,85 секунды

Илья Малинин получил балл штрафа на Гран-при США за перекат короткой программы.

По правилам короткая программа у мужчин не может длиться более 2 минут и 50 секунд. Малинин закончил программу на 0,85 секунды позже – в 2.50,85.

За это фигуристу дали балл штрафа.

Несмотря на штраф, американский фигурист все равно лидирует после короткой программы с отрывом в 0,15 балла от идущего вторым японца Као Миуры.

Лучший фигурист мира снова и снова катает под знакомого рэпера. Чем же этот NF зацепил Малинина?