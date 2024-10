Лучший фигурист мира снова и снова катает под знакомого рэпера. Чем же этот NF зацепил Малинина?

В ночь на воскресенье чемпион мира Илья Малинин дебютирует на Гран-при нового сезона (Skate America в Аллене) – с короткой программой под трек Running от американского рэпера NF.

Это уже третья программа Ильи с музыкой NF – в прошлые два сезона Илья катал показательные под The Search и Hope.

Выбор не случаен – Малинин фанат этого музыканта. Вот что он рассказывал в интервью Спортс’‘:

– Музыку для последнего показательного номера ты выбрал сам. Почему именно этот трек?

– Это моя любимая песня, я фанат такой музыки.

– В тексте песни внимательные болельщики нашли фразу, которую можно трактовать как твое обращение к Нэтану Чену: «Теперь моя очередь. Не пойми меня неправильно, Нэйт, ты круто поработал. Но пришло время дать людям что-то другое». Это было задумано?

– Нет, конечно. Так зовут самого певца: NF – инициалы от имени Нэтан Ферстейн. Он обращается в песне к самому себе. Я никогда не думал об этом и никакого дополнительного смысла не вкладывал.

Мне очень нравится месседж в этом треке, поэтому я и решил под него кататься. Там поется про то, что NF долго не мог контролировать эмоции и то, что происходит в его жизни. Будто бы кто-то управлял его судьбой, а потом у него получилось переломить ситуацию и освободиться. И теперь он пишет свою историю.

Вся идея постановки – моя, от выбора музыки до основной хореографии. С итоговым вариантом программы мне, конечно, помогали, но концепция изначально моя. Я вообще стараюсь привнести что-то в каждую из своих постановок, добавить хореографию, мне это важно.

Мне хотелось бы поставить себе программу – от начала и до конца. Чтобы я отвечал за каждое движение и мне бы никто не помогал. Не хочется раскрывать всех секретов, но я уже над этим работаю.

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

Причем Малинин лично знаком с NF и даже согласовал с ним использование музыки.

Так что же это за рэпер и о чем его треки?

● Сейчас NF (реальное имя – Нэтан Джон Ферстейн) – один из самых популярных музыкантов в США. У него 3,5 млн подписчиков, альбом «Perception» 2017 года взлетал на первое место в музыкальных чартах страны и стал платиновым (то есть его продажи превысили миллион копий). Трек Let You Down забирался на 12-е место в чарте Billboard Hot 100.

Его карьера – киношная история успеха, потому что все начиналось очень сложно.

Нэтан родился в Мичигане в 1991-м и воспитывался только матерью – отец рано ушел из семьи.

Детство Нэтана и двух его младших сестер не назвать счастливым: мать после развода подсела на тяжелые наркотики и мало занималась детьми. Она водила домой наркоманов, один из которых домогался самого Нэтана и сестер. К счастью, об этом узнал отец и забрал детей к себе – Нэтан полностью прекратил контакты с матерью и больше ее не видел.

Мать умерла от передозировки, когда Нэтану исполнилось 18. Несмотря на то, что он давно с ней не общался, смерть все-таки повлияла на парня – он серьезно переживал и ушел в депрессию. А еще посвятил ей трек How Could You Leave Us («Как ты могла нас бросить?»).

В песне такие строчки, в них – все переживания Нэтана-ребенка:

Я не знаю, каково это – быть на таблетках, Но я знаю, каково быть свидетелем, это убивает. Мама говорила, что любит меня; я думаю, это была ложь. Я думаю о тебе, когда чую запах сигаретного дыма, да. Не понимаю, мам, не хочешь смотреть, как растут твои дети? Видимо, таблетки более важны, тебе просто нужно отказаться, Но ты не сделаешь этого, правда? Ты будешь закидываться, пока не скончаешься. Я знаю, что ты ушла, но я до сих пор чувствую тебя.

Эта фотография в моей комнате убивает меня, Но мне не нужно фото моей матери, она нужна мне живой. Теперь у нас никогда не будет нормальных отношений, И почему я чувствую, будто потерял что-то, чего не имел? Ты должна была быть на моем выпускном, Говорить, что любишь меня, поздравлять, Вместо этого ты оставила нас ждать у окна. Где ты, мама?

● Нэтан увлекся музыкой еще в детстве – хип-хоп стал убежищем от проблем в семье. Он записывал первые треки на караоке-машине: инструменты на один микрофон, а речитатив – на другой. В 2010-м Ферстейн выпустил дебютный альбом под собственным именем – особой популярности он не получил, но был замечен лейблом Xist Music. Так стартовал взлет.

Мини-альбом NF (2014) попал в чарты Billboard, а трек Intro включили в игру про американский футбол Madden NFL 16. Песня дебютировала на MTV, треки NF ворвались в эфир многих телеканалов. А третий альбом Perception (2017) принес рэперу большую популярность и финансовый успех.

Следующие альбомы The Search (2019) и Hope (2023) выстрелили примерно так же – NF закрепился в топах американских музыкантов.

Сейчас у него несколько премий «лучший рэп-альбом года», «лучший рэп-трек года», еще Нэтан номинировался на лучшего исполнителя в 2019-м.

Стилистически NF вдохновляется Эминемом, Адель и Эдом Шираном.

Творчество Нэтана часто называют христианским хип-хопом, но ему такое определение не нравится: «Я христианин, но не пишу христианскую музыку. Потому что не получится достучаться до всех, проповедуя лишь одну точку зрения. Я пишу о том, с чем сталкивался в жизни. И не обязательно быть христианином, чтобы переживать все это».

● Тяжелое детство не прошло для NF бесследно – он до сих пор сражается с ворохом психических проблем.

Он страдал от тревожности и депрессии, в 2018-м у него диагностировали обсессивно-компульсивный синдром – невроз навязчивых состояний. Это психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях. Человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью таких же навязчивых и утомительных действий – ритуалов.

NF признался, что синдром усложнил работу над альбомом Hope, из-за чего пластинка писалась полтора года. Но сейчас рэпер решает проблему с врачами и не стесняется говорить о своих трудностях в треках. Музыка для него до сих пор остается терапией.

Вот строчки из трека Hope («Надежда»), которые так зацепили Малинина:

В чем мое определение успеха? Слушать, что скажет твое сердце. Отстаивать то, что считаешь Правильным, пока все остальные Трусливо поджимают хвосты. В чем мое определение успеха? Создавать то, что никто другой не сможет, Быть достаточно смелым, чтобы мечтать о большем, Набирать мастерство в том, что другие говорят просто забросить, Давать больше, когда у тебя самого ничего не осталось. Это человек, который рискнет Сделать то, что называли невозможным.

Кажется, для Ильи с его четверным акселем (и потенциально – пятерными прыжками) эти слова подходят идеально.

