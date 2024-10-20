Елена Вайцеховская: «Дэвис и Смолкин образца Монреаля подачей своего ритм-танца разительно отличаются от всех российских танцоров»

Елена Вайцеховская оценила выступление Дэвис и Смолкина на Гран-при в США.

После ЧМ-2024 Дэвис и Смолкин, представляющие Грузию, перешли от тренера Алексея Килякова в танцевальную академию в Монреале, где работают Мари-Франс Дюбрей, Патрис Лозон и Ромэн Агенауэр.

На Гран-при США, который проходит в Техасе, Дэвис и Смолкин занимают третье место после ритм-танца.

«Диана Дэвис/Глеб Смолкин образца Монреаля вчерашней подачей своего ритм-танца разительно отличаются от всех российских танцоров.

Они и в олимпийском сезоне отличались, когда катались еще за Россию, тренируясь у Игоря Шпильбанда. Многого не умели, на многое закрывали глаза судьи, порой совершенно прямолинейно и бессовестно, но ощущение невероятно свежего катания ребят лично я помню до сих пор. Была не то, чтобы сторонницей, чтобы третьей российской парой мы показали на международной арене именно Диану с Глебом, но это не вызывало отторжения, скажем так.

Хотя для самого Шпильбанда (разговаривала с ним об этом) попадание фигуристов в ту сборную стало большим сюрпризом», – написала Вайцеховская.