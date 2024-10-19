Аннабель Морозов и Диана Дэвис столкнулись на разминке перед ритм-танцем на Гран-при США

Аннабель Морозов и Диана Дэвис столкнулись на разминке перед Гран-при США.

Морозов выступает в танцах на льду в дуэте с Джеффри Ченом за США, Дэвис – с Глебом Смолкиным за Грузию.

Ранее обе фигуристки представляли Россию.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

Скриншоты из трансляции на Okko.