Аннабель Морозов и Диана Дэвис столкнулись на разминке перед ритм-танцем на Гран-при США
Аннабель Морозов и Диана Дэвис столкнулись на разминке перед Гран-при США.
Морозов выступает в танцах на льду в дуэте с Джеффри Ченом за США, Дэвис – с Глебом Смолкиным за Грузию.
Ранее обе фигуристки представляли Россию.
«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно
Скриншоты из трансляции на Okko.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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