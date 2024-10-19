Адвокат Добровинский: «Дело Валиевой очень политизировано, нереально было его выиграть. У нас хотели отнять медали и сделали это»
Адвокат Александр Добровинский назвал дело Камилы Валиевой политизированным.
– Дело Валиевой очень политизировано. Больше, чем любое другое. У нас хотели отнять медали и сделали это. Я перестал смотреть Олимпийские игры, потому что в моей юности это был спорт, а сейчас – политика. Думаю, с самого начала нереально было выиграть это дело.
– То есть сейчас, когда россияне сталкиваются с международными юридическими инстанциями, существуют политические препятствия?
– Да, есть предубеждения, безусловно. Нас наказывают за то, что мы непокоренные. Надеюсь, когда‑то все повернется.
– Особенно это проявляется по части допинга?
– Да. Если посмотреть на норвежских лыжников‑астматиков и их состояние на финишах гонок, становится просто смешно, – сказал Добровинский.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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