Адвокат Добровинский: «Дело Валиевой очень политизировано, нереально было его выиграть. У нас хотели отнять медали и сделали это»

Адвокат Александр Добровинский назвал дело Камилы Валиевой политизированным.

– Дело Валиевой очень политизировано. Больше, чем любое другое. У нас хотели отнять медали и сделали это. Я перестал смотреть Олимпийские игры, потому что в моей юности это был спорт, а сейчас – политика. Думаю, с самого начала нереально было выиграть это дело.

– То есть сейчас, когда россияне сталкиваются с международными юридическими инстанциями, существуют политические препятствия?

– Да, есть предубеждения, безусловно. Нас наказывают за то, что мы непокоренные. Надеюсь, когда‑то все повернется.

– Особенно это проявляется по части допинга?

– Да. Если посмотреть на норвежских лыжников‑астматиков и их состояние на финишах гонок, становится просто смешно, – сказал Добровинский.