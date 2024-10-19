Брэди Теннелл: «Стоило пройти через все сомнения и трудности, просто чтобы выйти на прокат. Путь оказался долгим – я не была уверена, вернусь ли»

Брэди Теннелл после проката на Гран-при рассказала о сложном возвращении в спорт.

Американская фигуристка заняла второе место в короткой программе на этапе Гран-при в Аллене (66,99 балла).

«В конце выступления я ощутила, что стоило пройти через все сомнения и трудные моменты, просто чтобы выйти на прокат, как сегодня.

Пять месяцев и две операции, бесспорно, были существенными. Путь оказался долгим, и конечно, я не всегда была уверена, смогу ли вернуться. Я горжусь собой и очень благодарна за поддержку.

В прошлом сезоне я не смотрела никаких соревнований, потому что это было слишком болезненно», – рассказала 26-летняя Теннелл .

В ноябре 2023 года фигуристка сообщала о переломе лодыжки.