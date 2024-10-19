Изабо Левито: «Мне очень нравится выступать в образе Одри Хепберн и чувствовать себя кинозвездой. Довольна своим прокатом сегодня»
Изабо Левито рассказала, что чувствует себя кинозвездой в образе Одри Хепберн.
17-летняя американская фигуристка Левито выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Аллене (68,43 балла).
«Я очень довольна своим выступлением сегодня. Мне в самом деле нравится эта программа и катание под нее.
Это один из первых моих прокатов с этой программой, и я жду не дождусь, чтобы еще больше раскрыть ее в течение сезона.
Мне очень нравится выступать в образе Одри Хепберн, перевоплощаться и чувствовать себя кинозвездой», – сказала Левито.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости