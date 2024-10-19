Изабо Левито: «Мне очень нравится выступать в образе Одри Хепберн и чувствовать себя кинозвездой. Довольна своим прокатом сегодня»

Изабо Левито рассказала, что чувствует себя кинозвездой в образе Одри Хепберн.

17-летняя американская фигуристка Левито выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Аллене (68,43 балла).

«Я очень довольна своим выступлением сегодня. Мне в самом деле нравится эта программа и катание под нее.

Это один из первых моих прокатов с этой программой, и я жду не дождусь, чтобы еще больше раскрыть ее в течение сезона.

Мне очень нравится выступать в образе Одри Хепберн, перевоплощаться и чувствовать себя кинозвездой», – сказала Левито.