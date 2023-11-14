Брэди Теннелл пропустит оставшуюся часть сезона из-за перелома лодыжки

Теги травмы сборная США женское катание Брэди Теннелл Фигурное катание

Американская фигуристка Брэди Теннелл пропустит остаток сезона из-за травмы.

Ранее спортсменка снялась с этапов Гран-при в Китае и Японии.

«Две недели назад у меня случалась маленькая неприятность во время разминки на дорожке шагов.

Я выполняла скобку (элемент) и умудрилась сломать лодыжку. Несмотря на такое невезение, «своевременность» и падение, я остаюсь в хорошем расположении духа и с потрясающей поддержкой, которая помогает мне пройти через это.

Хоть я и пропущу текущий сезон, я восстанавливаюсь и полна решимости вернуться еще сильнее. Спасибо за поддержку, обнимаю каждого, кто беспокоится за меня – я признательна всем вам!» – написала Теннелл в инстаграме.

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8 комментариев

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Александр Шульгин
Вот не везёт ей. Жалко похоже это все конец карьеры так ничего и не выграла, а ведь без наших были шансы. Одна Сакамото молодец Урала свой шанс
+14
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Delirium
Это вот на тему того, как "четверные ломают спортсменов". ФК такой спорт, что всю историю и без всяких четверных люди ноги и руки ломали и ломают.
+6
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+6
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Mira Val
Бедная, когда возвратилась, радовалась за нее, и вот опять(
+5
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Anna
Ох уж эти длинные карьеры.. Здоровья Брэди 🙏
+2
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AllaS
Бреди быстрого выздоровления и скорейшей реабилитации. Сезон она начала хорошо. И вот травма .
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N-fox
Ничего себе, маленькая неприятность.... Эх, на Бреди хоть смотреть было интересно.
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Аленка_76
Здоровья и скорейшего восстановления Брэди!
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olvl
Здоровья Брэди. Жаль, что так вышло.
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