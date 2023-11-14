Брэди Теннелл пропустит оставшуюся часть сезона из-за перелома лодыжки

Американская фигуристка Брэди Теннелл пропустит остаток сезона из-за травмы.

Ранее спортсменка снялась с этапов Гран-при в Китае и Японии.

«Две недели назад у меня случалась маленькая неприятность во время разминки на дорожке шагов.

Я выполняла скобку (элемент) и умудрилась сломать лодыжку. Несмотря на такое невезение, «своевременность» и падение, я остаюсь в хорошем расположении духа и с потрясающей поддержкой, которая помогает мне пройти через это.

Хоть я и пропущу текущий сезон, я восстанавливаюсь и полна решимости вернуться еще сильнее. Спасибо за поддержку, обнимаю каждого, кто беспокоится за меня – я признательна всем вам!» – написала Теннелл в инстаграме.