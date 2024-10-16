В американской фигурке схватка за Олимпиаду: 7 претенденток, вице-чемпионка мира уже горит новичкам

В фигурной команде США длинная очередь из одиночниц перед олимпийским сезоном.

На днях случилось пополнение: бронзовый призер ЧМ-2022 Алиса Лью вернулась после двухлетней паузы и сразу выиграла. Форма еще не оптимальная, да и результат на Budapest Trophy далек от личного рекорда (впервые во взрослой карьере Алиса не пробила 200 баллов), но для дебюта после травмы и долгого перерыва итоги впечатляют.

Для борьбы за попадание на Игры-2026 понадобится уверенное катание на дистанции минимум в год, ведь претенденток на олимпийские путевки много – среди них не только Изабо Левито, Эмбер Гленн и Брэди Теннелл, но и новички.

И судя по тому, что они показывают на льду, место в команде может занять любая.

Она считалась главной конкуренткой Валиевой, ушла на два года и вернулась. Что там у Алисы Лью?

В сборной меняются не только лидеры, но и руководство – федерация готовится к домашнему ЧМ

Олимпийская гонка для американских фигуристов, по сути, уже началась. Квоты на Игры распределят по странам на чемпионате мира-2025 в Бостоне, так что привезти туда нужно самых надежных. А при отборе на ЧМ Ассоциация фигурного катания США учитывает результаты всех соревнований по ходу сезона.

К турниру в Бостоне в U.S. Figure Skating готовятся так усердно, что сменили генерального директора: вместо Трейси Марек этот пост займет Рэмси Бейкер, бывший исполнительный директор федерации. На время его работы в этой должности пришлись пандемия и Игры в Пекине, самые успешные для сборной за 62 года.

Изменились и симпатии в отношении спортсменов. По информации Спортса, для федерации больше нет заведомых фаворитов – даже Левито, взявшая серебро ЧМ-2024, без привилегий . Для командного турнира хотят подобрать самую стабильную фигуристку, чтобы избежать срывов, как у Карен Чен в 2022-м. Женское катание тогда оказалось слабейшим видом американцев.

С учетом того что сейчас в США нехватка техничных пар, результаты в других видах особенно важны – ими частично компенсируют отставание в парах. На место топ-одиночницы всерьез рассматривают спортсменок, едва дебютировавших на крупных соревнованиях.

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Экс-юниорки уже обошли Левито. А вот на квадистку Калин, кажется, больше не ставят

В ближайшие шесть недель все претендентки на топ-3 сборной появятся на Гран-при.

Одна из них – 17-летняя Сара Эверхардт . Это ее первый сезон после юниоров, начался с серебра Lombardia Trophy и золота Cranberry Cup, где она обошла Левито.

Эверхардт подобралась к национальному топу еще прошлой зимой, остановившись в шаге от пьедестала чемпионата США. На тот момент она выступала в основном на внутренних кубках, а из стартов ISU прошла только два этапа юниорского Гран-при, где не поднималась выше 6-го места.

С тех пор Сара стабилизировала тройные и спрогрессировала на 33 балла по сумме. Этого хватило, чтобы заслужить доверие федерации и финский этап Гран-при.

17-летняя Элис Лин-Грейси заявлена сразу на Skate America и Skate Canada. Ее набор тройных прыжков позволит навязать конкуренцию и там, и там, но только при чистых прокатах, которые еще год назад совсем не удавались.

В этом сезоне, чтобы набрать форму, Элис вышла на турниры еще в конце июня и не прогадала – выиграла Nebelhorn Trophy, подняв персональный рекорд до 213 баллов. 98 из них – компоненты, а это близко к мировым лидерам. Да, на челленджерах судьи обычно щедры во второй оценке, но важнее другое – Левито получила всего на 0,85 больше, то есть арбитры (по крайней мере, на этом отрезке) ставят их на один уровень.

Помимо компонентов для Элис критически важна стабильность. Зимой 2024-го ей дали серьезный аванс в виде путевки на чемпионат четырех континентов после провального чемпионата США, но Лин-Грейси им не воспользовалась – в Шанхае сорвала произвольную и заняла 8-е место.

Осенью 2025-го на турниры категории senior откроется доступ квадистке Мии Калин .

У нее в распоряжении четверные тулуп и сальхов, но чисто они получаются меньше чем в половине случаев. Из-за недокрутов Калин регулярно теряет баллы и на тройных, поэтому даже при такой дорогой заявке никогда не преодолевала планку в 200 баллов. Стартов без крупных срывов не было два года.

Судя по всему, федерация уже не верит в Калин, иначе бы не отдала ее путевку на заключительный юниорский Гран-при другой американке – Софи Джоли фон Фельтен .

К ней присматриваются на следующий олимпийский цикл, потому что к миланским Играм она не успевает – выйдет из юниоров в сезоне-2026/27. Фон Фельтен тренируется у Алексея Летова, до этого работала с Рафаэлем Арутюняном, владеет тройным акселем.

В начале октября она удачно дебютировала на чемпионской серии в Любляне, а вот на китайском этапе, том самом, который забрали у Калин, сорвала обе программы и осталась 13-й. В любом случае ее время конкурировать за Олимпиаду придет нескоро.

Опытные американки не сдаются: Гленн добавила триксель, Теннелл залечила травмы, у Лью контент уровня топ-6

Помимо новичков есть еще по крайней мере четыре претендентки на Игры среди лидеров текущего и прошлого олимпийских циклов.

Эмбер Гленн на Lombardia Trophy выдала два чистых трикселя – по одному в короткой и произвольной. Этот турнир – лучший в ее карьере по сложности и чистоте. Если Эмбер сохранит форму, то явно вырвется вперед, ведь никто из взрослых американок больше не владеет ультра-си. Прежде у нее не было ни одного стабильного сезона, но сейчас, по словам Гленн, она изменила подход к выступлениям.

«Я все лето работала над психологическим состоянием и думаю, что это действительно проявилось сегодня. Я отнеслась к этому прокату как к тренировке, пытаясь получить опыт в программе и отзывы судей. Я постараюсь отнестись к произвольной так же», – объяснила она Golden Skate после короткой, аккуратно добавив, что сезон длинный, то есть выводы делать рано.

Зато Брэди Теннелл в прогрессе уверена. Почти весь прошлый сезон она боролась с травмами, а когда приезжала на соревнования, едва докатывала из-за недостатка выносливости. Теперь Брэди восстановилась, взяла серебро на Shanghai Trophy и объявила: «Я вернулась!»

«Мне так хорошо. Я прекрасно провела время на Shanghai Trophy и невероятно горжусь собой за проделанную работу, которая и привела меня к этому моменту. Я здорова, счастлива и с нетерпением жду того, что готовит мне этот сезон», – написала она в соцсетях после турнира.

Неясные ребра и недокруты все еще не позволяют Теннелл подобраться к личным рекордам. При чистых прокатах в оптимальной форме она набирала за 220, чего сейчас хватает для пьедестала чемпионата мира. Впрочем, на стороне Брэди всегда будет преимущество, которого нет у большинства ее соперниц в сборной, – олимпийского опыта.

Из действующих американских одиночниц помимо Теннелл он есть только у Алисы Лью . Ее форма тоже далека от пика четырехлетней давности: нет ни четверных, ни тройного акселя, ни даже стабильных тройных – баллы за них съедают недокруты.

Однако все американки, кроме Гленн, катают похожий контент, а значит в борьбе между ними все решат исполнение и компоненты. В Будапеште Алиса обошла соперниц по второй оценке, несмотря на двухлетний перерыв. До мировых лидеров далеко (суммарно около пяти баллов), но расположение судей, очевидно, она не растеряла.

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Тяжелее остальных в сезон входит Изабо Левито .

Она уже дважды проиграла американкам нового поколения и на Skate America встретится с Лин-Грейси и Теннелл.

Изабо и прежде стартовала с неудачных прокатов, подходящую для турниров форму она набирает к концу октября, но теперь этого может не хватить. Левито все еще не избавилась от грязных ребер и недокрутов, что срезает надбавки за прыжки. Компоненты тоже не страхуют, по второй оценке соперницы подобрались совсем близко.

Хотя, возможно, у судей на крупных турнирах другой взгляд на это и для них Левито по-прежнему авторитет – увидим на американском этапе Гран-при.

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Фото: Valerio Origo/IPA Sport, Angelika Warmuth/dpa, Valerio Origo/IPA Sport/Global Look Press ; usfigureskating.org /Janet Liu, Melanie Heaney