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Татьяна Навка: «Мне бы хотелось, чтобы в Индии в каждом городе были ледовые площадки, где дети могли бы заниматься фигурным катанием»

Татьяна Навка выразила готовность помочь Индии в развитии фигурного катания.

Сегодня в индийском Ахмадабаде прошла премьера ледового шоу Навки «История любви Шахерезады». 

«Мне бы хотелось, чтобы в Индии в каждом городе были ледовые площадки, где дети могли бы заниматься фигурным катанием, хоккеем, тем самым развивая спорт. Возможно, когда-то в будущем в Олимпийских играх от Индии будут участвовать спортсмены-фигуристы.

Для начала премьер-министр Нарендра Моди должен приехать (на шоу), посмотреть эту красоту, влюбиться и дать распоряжение построить в каждом городе ледовую арену. Мы со своей стороны поможем развивать здесь фигурное катание, создавать школы, будем обмениваться мастерством.

Сегодня это был для нас первый эксперимент. Зрители хлопали, кричали, поддерживали. Это дает нам еще больше сил и эмоций, воодушевляет на новые достижения. Сарафанное радио разнесет впечатления первых гостей по всей Индии и все больше людей захотят увидеть уникальную постановку», – сказала Навка. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoТатьяна Навка
ТАСС
ледовые шоу
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