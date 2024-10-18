В Индии прошла премьера ледового шоу Навки «История любви Шахерезады»
Татьяна Навка представила свое ледовое шоу «История любви Шахерезады» в Индии.
Представление прошло на стадионе EKA Arena в индийском Ахмадабаде в западном штате Гуджарат.
В шоу приняли участие Татьяна Навка, Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Иван Ригини и Егор Мурашов.
После премьеры в ближайшие выходные в Ахмадабаде состоятся еще четыре показа.
По информации организаторов, большинство билетов на шоу распродано.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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