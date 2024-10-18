В Индии прошла премьера ледового шоу Навки «История любви Шахерезады»

Татьяна Навка представила свое ледовое шоу «История любви Шахерезады» в Индии.

Представление прошло на стадионе EKA Arena в индийском Ахмадабаде в западном штате Гуджарат.

В шоу приняли участие Татьяна Навка , Синицина , Никита Кацалапов , Повилас Ванагас , Иван Ригини и Егор Мурашов .

После премьеры в ближайшие выходные в Ахмадабаде состоятся еще четыре показа.

По информации организаторов, большинство билетов на шоу распродано.