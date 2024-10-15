Навка о шоу в Ахмадабаде: «Хочется верить, что после увиденного индийские дети тоже захотят встать на коньки»

Татьяна Навка поделилась ожиданиями от шоу в индийском Ахмадабаде.

Шоу «История любви Шахерезады» пройдет 18-20 октября. Помимо самой Навки, в нем выступят Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов.

«Во-первых, в Индии никогда в жизни не было фигурного катания. Люди в стране совершенно не знают, что такое лед. Приезд российских фигуристов станет определенным мировым прецедентом.

Это, в общем-то, наша дружественная страна, и мне очень хотелось привезти туда свое шоу, а в особенности «Историю любви Шахерезады», поскольку там у нас индийская принцесса, попавшая в необычные обстоятельства.

Считаю, индийского зрителя привлечет абсолютно все, поскольку фигурное катание – один из самых красочных видов спорта, собравший в себе красоту, скорость, сложные технические элементы, безумно красивые костюмы и выступление потрясающих девушек и сильных, мужественных парней.

Уверена, зрители в Индии будут впечатлены и это положит начало для дальнейшего сотрудничества. Индийцы полюбят наших чемпионов, и мы с нетерпением будем ждать новых встреч. Хочется верить, что после увиденного индийские дети тоже захотят встать на коньки и прикоснуться к этому прекрасному виду спорта.

Это, кстати, одна из тех стран, в которых ранее мне не доводилось бывать. С нетерпением жду своего первого визита в Индию», – сказала Навка.