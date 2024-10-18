  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Навка о ледовом шоу в Индии: «Надеемся, что индийские зрители влюбятся в фигурное катание, и мы продолжим эту традицию, приезжая каждый год»
16

Навка о ледовом шоу в Индии: «Надеемся, что индийские зрители влюбятся в фигурное катание, и мы продолжим эту традицию, приезжая каждый год»

Татьяна Навка надеется на проведение большего числа ледовых шоу в Индии.

18-20 октября в Ахмадабаде будет проходить шоу «История любви Шахерезады», которое продюсирует олимпийская чемпионка Навка.

«Мы надеемся, что после нашего визита индийские зрители влюбятся в фигурное катание, и мы продолжим эту традицию, приезжая каждый год. Мы хотели бы выступить в Нью-Дели, в Мумбаи и других городах этой прекрасной страны.

Индийцы откликнулись. Нас очень тепло встречали. Мило наблюдать, с каким интересом местные жители смотрят на лед, подходят его потрогать. Мы надеемся, что нас здесь полюбят и будут ждать каждый год», – сказала Навка.

По ее словам, организаторы шоу «совершили чудо», так как в кратчайшие сроки создали качественную ледовую площадку в городе, где стоит 35-градусная жара, также им удалось разместить более 2 тысяч кресел для зрителей и необходимое оснащение.

«Благодаря международной команде здесь залито 100 тонн льда. Без поддержки наших друзей это путешествие вряд ли бы состоялось», – добавила Навка.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoТатьяна Навка
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Навка о шоу в Ахмадабаде: «Хочется верить, что после увиденного индийские дети тоже захотят встать на коньки»
3915 октября, 12:19
Сто тонн льда уйдут на подготовку площадки для шоу Татьяны Навки в индийском Ахмадабаде
8313 октября, 14:13
Министр спорта ЛНР об отмене ледового шоу Навки: «Безопасность для нас на первом месте»
3812 октября, 08:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мишина о Кубке Петербурга: «На важных турнирах спортсмены чувствуют себя более скованно. На городских можно катать в полную силу»
1 минуту назад
Кубок Санкт-Петербурга. Алиев, Гуменник, Даниелян, Ветлугин выступят с произвольными программами
513 минут назадLive
Александр Коган: «ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад»
324 минуты назад
Кубок Санкт-Петербурга. Гущина победила, Фурсова – 2-я, Кшецкая – 3-я
3025 минут назад
Камила Валиева посетила Неделю высокой моды в спорте на ВДНХ
12сегодня, 09:30Фото
Тарасова о кандидатуре Дегтярева в главы ОКР: «За это берется серьезный человек, который знает эту работу, спортсменов, любит спорт, он понимает, что делает»
8сегодня, 09:20
Лев Лазарев исполнил каскад тройной аксель – четверной тулуп на тренировке
22сегодня, 09:11Видео
Кубок Санкт-Петербурга. Мишина и Галлямов победили, Андреева и Акимов – 2-е
11сегодня, 09:00
Яблоков о приостановке карьеры: «Я не хочу прожить несчастливую жизнь, которой не буду удовлетворен. Возможно, в какой-то степени я сдался или устал»
16сегодня, 08:50
Тарасова – Липницкой, родившей сына: «Конечно же, хочу поздравить Юлю, какая красота!»
18сегодня, 08:27
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
10 минут назад
Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко снялись с произвольного танца, Абдуллина и Крылов одержали победу
6сегодня, 08:30
Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд, Тютюнина и Грачев, Линчевская и Щербаков покажут произвольные танцы
1сегодня, 05:50
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
1вчера, 14:02
Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»
3вчера, 08:19
Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы
1вчера, 07:45
Соколова о выборе музыки для ритм-танца Мироновой и Устенко: «Камерленго предложил Стиви Уандера, но он не так привычен для русской аудитории»
315 октября, 13:05
Ирина Роднина: «Знакома с результатами Позднякова в спорте. С его работой на посту главы ОКР знакома меньше»
515 октября, 12:10
Мама Костылевой: «Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмерки смешны»
21515 октября, 08:54
Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров
12 октября, 11:55