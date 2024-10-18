Навка о ледовом шоу в Индии: «Надеемся, что индийские зрители влюбятся в фигурное катание, и мы продолжим эту традицию, приезжая каждый год»

Татьяна Навка надеется на проведение большего числа ледовых шоу в Индии.

18-20 октября в Ахмадабаде будет проходить шоу «История любви Шахерезады», которое продюсирует олимпийская чемпионка Навка .

«Мы надеемся, что после нашего визита индийские зрители влюбятся в фигурное катание, и мы продолжим эту традицию, приезжая каждый год. Мы хотели бы выступить в Нью-Дели, в Мумбаи и других городах этой прекрасной страны.

Индийцы откликнулись. Нас очень тепло встречали. Мило наблюдать, с каким интересом местные жители смотрят на лед, подходят его потрогать. Мы надеемся, что нас здесь полюбят и будут ждать каждый год», – сказала Навка.

По ее словам, организаторы шоу «совершили чудо», так как в кратчайшие сроки создали качественную ледовую площадку в городе, где стоит 35-градусная жара, также им удалось разместить более 2 тысяч кресел для зрителей и необходимое оснащение.

«Благодаря международной команде здесь залито 100 тонн льда. Без поддержки наших друзей это путешествие вряд ли бы состоялось», – добавила Навка.