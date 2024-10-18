Спортивный врач Завьялов о здоровье Медведевой: «Люди с экстрасистолией живут по 100 лет и больше и занимаются спортом. Это не трагедия»

Спортивный врач оценил слова Евгении Медведевой о проблемах со здоровьем.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее заявила, что врачи запрещали ей выходить на лед: «У меня экстрасистолы в огромном количестве ». Позже фигуристка уточнила , что сейчас ей ничего не угрожает.

«Экстрасистолы означают преждевременные возбуждения и сокращения сердца. Это есть почти у каждого человека. И это не смертельно. Люди с экстрасистолией живут по 100 лет и больше и занимаются спортом. Это не является трагедией. Тем более если она находится под просмотром врачей. Уверен, что все будет хорошо», – сказал врач Игорь Завьялов.