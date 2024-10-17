Медведева о проблемах с сердцем: «Врачи запретили выходить на лед, потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве»

Врачи запретили Евгении Медведевой выходить на лед из-за проблем с сердцем.

Об этом двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала на своем ютуб-канале. На 15 ноября в Москве запланировано ее ледовое шоу.

«У меня в ноябре ледовое шоу. По сути, мне нужно выходить на лед. Но мне врачи запретили выходить на лед, потому что у меня экстрасистолы (внеочередные сердечные сокращения – Спортс’‘) в огромном количестве.

Я не буду говорить, я относила холтер. Мне сказали, что мне и под наркоз надо ложиться. Я их ужасно чувствую, и это очень сильно мешает на самом деле. И огромное количество таблеток мне приходится [принимать], то есть я сейчас лечусь.

Мне запретили выходить на лед с этими экстрасистолами, хотя мне как бы уже пора в форму приходить. Но на лед я не выхожу, потому что мне надо долечиться. Симптоматика – это все на нервной почве. Что-то отзывается, что-то не дает покоя. И вот эти вот экстрасистолы...

По крайней мере, я знаю, что со мной все нормально, что ничего мне не угрожает. Спасибо большое, это хорошие новости. Но это, конечно, в панику вгоняет ого-го как», – рассказала Медведева .