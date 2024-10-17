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Медведева о современном юморе: «Сейчас какая-то токсичность. Я не понимаю «ЧБД» – ты приходишь и тебя просто поливают дерьмом»

Евгения Медведева считает, что юмор стал токсичнее, и привела в пример «ЧБД».

«Я помню, как я с бабушкой сидела перед телевизором, и мы смотрели телевизионные юмористические шоу с тем же Петросяном, Задорновым, КВН – шутки были другие. Шутки были для народа, для поддержания духа народа, чтобы люди были вместе, чтобы их объединял юмор. Сейчас какая-то токсичность.

Программа, которую я не понимаю, – это «ЧБД» («Что было дальше»). Ты приходишь и тебя просто поливают дерьмом. И люди такие, типа: «Ха, смешно!» Почему? Откуда это пошло? Это не черный юмор. Черный юмор – это совсем другое, он нас спасает в темные времена. Откуда эта токсичность и злоба? <…>

Помню, что было обсуждение. Может быть, моя команда спросила: «А пошла бы?» Че-то такое было. И это встало то ли в тизер, то ли шортс вырезали. И один из участников просто взял, вставил это в сторис. Типа, не криви душой. Ну, скривила душой, получается. Получается, Медведева, никто тебя не звал, иди #####. Человек выложил сторис просто с нихрена.

Я-то че, блин? Ну сказала я... Может, я так сильно хочу в «ЧБД», и сказала. Туда даже не обязательно приходить, чтобы тебя покрыли слоем вот такой горки коричневой», – рассказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал «Бес Комментариев»
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