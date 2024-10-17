Медведева объяснила слова о «запрете» выходить на лед: «Спешу всех успокоить. Врачи всегда стараются обезопасить пациента, даже когда все не так страшно»

Евгения Медведева объяснила слова о «запрете» выступать из-за проблем с сердцем.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее заявила в шоу «Бес Комментариев»: «У меня в ноябре ледовое шоу. По сути, мне нужно выходить на лед. Но мне врачи запретили выходить на лед, потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве ».

«Друзья, сегодня в СМИ вышла новость, что «Медведевой врачи запретили выходить на лед из-за проблем с сердцем».

Спешу всех успокоить. Во-первых, чуточку вырванная из контекста новость. Во-вторых, это было сказано в выпуске «БеС Комментариев» со Стасом Ярушиным, который мы снимали больше месяца назад.

Врачи всегда стараются обезопасить пациента. Даже тогда, когда не так все страшно. Не буду вдаваться в детали, лишь скажу, что сейчас все хорошо. Я активна. Ничего не угрожает)

Готовимся к ледовым шоу «Кармен» с 1 по 4 ноября и моему 25-летнему юбилею на «ЦСКА-Арене». Все хорошо:) Не переживайте)» – написала Медведева в телеграм-канале.