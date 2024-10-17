Губерниев о Туктамышевой в роли комментатора: «Главное брать пример с лучших, а лучшая в профессии – Загитова»

Губерниев предложил Туктамышевой в роли комментатора брать пример с Загитовой.

Ранее стало известно, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева будет комментировать международные соревнования на Okko.

«Туктамышева – прежде всего человек с большим опытом. Еще она в плане медийной деятельности большая молодец и говорить умеет.

Но здесь есть важная история, о которой забывают все бывшие спортсмены. Все-таки комментатор – профессия. Спортсмены, чтобы выиграть олимпийскую медаль, много работали, поэтому стремление прийти на телевидение и сразу начать все делать – похвально, но его нужно совмещать.

Было бы здорово, если все это соединяли с получением образования, но нужно хотя бы совмещать с курсами повышения квалификации – с техникой речи, мастерством публичного или эфирного выступления и различными другими предметами, которые связаны с работой в прямом эфире. А про это все забывают.

Не готов сказать, в чем Туктамышевой надо прибавить, потому что ее надо посмотреть и послушать. Но я знаю, что у нее пытливый ум. Здесь главное брать пример с лучших. А лучшая в профессии – Алина Загитова . Это шутка.

Главное, чтобы руководители каналов, где показывают фигурное катание, видели Туктамышеву комментатором на постоянной основе. А так почему бы и нет? Главное, чтобы она сама хотела развиваться и идти дальше.

Из фигуристов Ягудин блестяще комментирует, Медведева – большая молодец, вне конкуренции Тарасова, да и Щербакова работала неплохо. Есть люди талантливые без всякого сомнения. Леша Ягудин в совершенстве овладел профессией ведущего – вот человек молодец, на месте не стоит.

Поэтому надо развиваться, а не просто ты закончил и сейчас будешь комментировать. Окей, конечно, но будешь, как все. А хочешь быть как Ягудин, тогда надо работать», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .