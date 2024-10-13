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Грузинская фигуристка Гургенидзе: «Всегда восхищалась Липницкой и Медведевой. А Туктамышева – мой главный мотиватор прыгать триксель»

Грузинская фигуристка Инга Гургенидзе рассказала, кем из россиянок восхищается.

«Я всегда восхищалась тем, как катались Юлия Липницкая и Евгения Медведева. У Юли были просто невероятные вращения и растяжка, а Женя отличалась очень стабильными прокатами. Еще у нее была харизма – она настоящая актриса на льду.

Но отдельно хочу сказать про Елизавету Туктамышеву. Она мой главный мотиватор прыгать тройной аксель. Он у нее всегда выглядел очень легким, даже сразу и не поймешь – это был двойной или тройной прыжок. А еще он был невероятно стабильным, это тоже очень важно. Я всегда знала, что хочу прыгать тройной аксель, как Лиза.

Но главное – Туктамышева смогла вернуть этот сложнейший прыжок в достаточно взрослом возрасте, ведь в какой-то момент у Лизы с ним начались проблемы. Мне кажется, ее пример вдохновляет стольких фигуристок: если есть желание и цель, нужно не сдаваться, а пережить эту полосу неудач – и, в конце концов, без проблем исполнять тройной аксель на соревнованиях в 20 лет», – сказала Гургенидзе.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Golden Skate
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
logoЮлия Липницкая
logoЕвгения Медведева
сборная Грузии
Инга Гургенидзе
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