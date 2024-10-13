Агата Петрова: «Всегда восхищалась катанием Медведевой, как она подавала любую программу. Чувствовалось, что она душу вкладывает»
– Кто твои любимые фигуристы?
– Лиза Туктамышева. Понятное дело, все ребята из нашей группы – все кто был и кто будет. Смотрю на них и стремлюсь быть на этом уровне. Я тренируюсь со знаменитостями (улыбается).
Очень нравилась Анна Погорилая, ее катание. Юлия Липницкая тоже, я с ней на шоу виделась. И Женя Медведева. Всегда восхищалась ее катанием, как она подавала любую свою программу. Чувствовалось, что она прямо душу вкладывает, вся эта энергия. Любимая ее программа – олимпийская Анна Каренина.
В детстве я всегда боялась подходить фоткаться со спортсменами, я социофоб. Мама всегда говорила: «Не бойся, подойди, тебя же не укусят». Даже на прыжковом турнире была ситуация, когда хочется подойти к звезде фигурного катания, но...
– Сейчас часто с Лизой Туктамышевой встречаетесь?
– Она у нас считается тренером уже. Так что теперь называем ее либо Елизавета, либо по имени отчеству. Она с нами работает, подсказывает с прыжками, с Глебом (Лутфуллиным) много занимается.
Я так, подглядываю, смотрю, как они с программой работают. В Кисловодске на сборе Елизавета Сергеевна проводила в зале заминки и разминки, на льду давала задания разные, – сказала фигуристка.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий