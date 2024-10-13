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Агата Петрова: «Всегда восхищалась катанием Медведевой, как она подавала любую программу. Чувствовалось, что она душу вкладывает»

Агата Петрова рассказала, что ее любимые фигуристки – Туктамышева и Медведева.

– Кто твои любимые фигуристы?

– Лиза Туктамышева. Понятное дело, все ребята из нашей группы – все кто был и кто будет. Смотрю на них и стремлюсь быть на этом уровне. Я тренируюсь со знаменитостями (улыбается).

Очень нравилась Анна Погорилая, ее катание. Юлия Липницкая тоже, я с ней на шоу виделась. И Женя Медведева. Всегда восхищалась ее катанием, как она подавала любую свою программу. Чувствовалось, что она прямо душу вкладывает, вся эта энергия. Любимая ее программа – олимпийская Анна Каренина.

В детстве я всегда боялась подходить фоткаться со спортсменами, я социофоб. Мама всегда говорила: «Не бойся, подойди, тебя же не укусят». Даже на прыжковом турнире была ситуация, когда хочется подойти к звезде фигурного катания, но...

– Сейчас часто с Лизой Туктамышевой встречаетесь?

– Она у нас считается тренером уже. Так что теперь называем ее либо Елизавета, либо по имени отчеству. Она с нами работает, подсказывает с прыжками, с Глебом (Лутфуллиным) много занимается.

Я так, подглядываю, смотрю, как они с программой работают. В Кисловодске на сборе Елизавета Сергеевна проводила в зале заминки и разминки, на льду давала задания разные, – сказала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
logoЮлия Липницкая
logoЕвгения Медведева
logoАнна Погорилая
Агата Петрова
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