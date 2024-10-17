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Иоланда Чен: «У Туктамышевой хороший голос и поставленная речь. Если она хочет стать настоящим комментатором, ей надо больше говорить, развивать речь и не теряться в каких-то моментах»

Иоланда Чен дала совет Елизавете Туктамышевой насчет работы комментатором.

Ранее стало известно, что чемпионка мира по фигурному катанию Туктамышева будет комментировать международные соревнования на Okko.

«Лиза мне нравится. Она, конечно, не комментатор в профессиональном плане, но как профессионал, присутствующий с основным комментатором, Туктамышева очень украшает фигурное катание. Она хорошо знает выступающих спортсменов, знает программы и нюансы постановки, знает тонкости самого катания.

Лиза говорит профессиональные и тонкие вещи, которые никогда не катавшийся комментатор, тем более на таком высоком уровне, знать не может. Она погружена в спортивную кухню. Туктамышева хорошо раскрывает моменты, которые не видит зритель. Мне всегда интересно ее слушать. Так что рада, что Лиза будет комментировать фигурное катание.

Не знаю, хочет ли она карьеру комментатора или найдет себя в другой ипостаси. Пока Туктамышева – приглашенный профессионал в комментаторском деле, все очень здорово. Но если Лиза хочет совершенствоваться и стать настоящим комментатором, то ей надо немножечко больше говорить, надо развивать речь и не теряться в каких-то моментах.

Когда сидят два человека, то каждый ориентируется на другого – можно помолчать. А профессиональный комментатор должен все время быть активен и на острие. Вот в этом, наверное, Туктамышевой стоит поработать, поспрашивать какие-то советы.

Но это если она хочет стать настоящим комментатором, то ей это надо. А если ей просто интересно комментировать вместе с ребятами и делиться с телезрителями секретами и знаниями, то ей всего хватает. Лиза – взрослая девушка, которая прекрасно говорит. У нее хороший голос и поставленная речь. Так что на сегодняшний день все в порядке», – сказала комментатор и серебряный призер ЧМ-1993 по легкой атлетике Иоланда Чен.

«Если бы за тренерство и шоу платили одинаково, возможно, я выбрала бы первое». Лиза Туктамышева в новой роли

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
телевидение
logoсборная России
logoИоланда Чен
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
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