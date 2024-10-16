Александр Самарин: «К завершению карьеры я был уже истощен. Приходилось брать энергию из «внутренних» запасов, откуда не стоит брать силы»

Александр Самарин объяснил, почему завершил спортивную карьеру в 25 лет.

«Так вышло, что взгрустнуть после объявления о завершении карьеры у меня не получилось. После Спартакиады, где я сделал объявление о завершении карьеры, так вышло, что я нигде не оставался один.

Может, если бы я остался в номере на пару часов, я бы обдумал свои слова, пожалел о них. Но я все время был с кем-то: мы обсуждали со Светланой Владимировной, что делать дальше, просто общались с другими фигуристами. Я не успел погрузиться в себя, все прошло очень «ровно». Сейчас это состояние продолжается, и я рассуждаю на эту тему без эмоциональных качелей.

Но будем честны, на момент завершения карьеры я был уже истощен. На момент каждого старта приходилось брать энергию из «внутренних» запасов, откуда не стоит брать силы, истощать собственный организм.

Физически к окончанию своей карьеры я не справлялся: приходилось убирать из программ четверные, делать акцент на чистоте и стабильности элементов, что сыграло мне на руку на чемпионате России-2023, где я стал третьим. На облегченном контенте, который был у меня тогда, долго выезжать не можешь.

В Красноярске случилось так, что многие ребята шли на более сложный контент и допустили ошибки, а я откатал программу чисто. Но я не могу постоянно соревноваться в ожидании того, что кто-то где-то ошибется. Да и я могу ошибиться: если сделаю помарку в более легком контенте, это будет непростительно», – сказал Самарин.