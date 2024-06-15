«Первый сбор за 13-14 лет, на котором тебя нет. Тебя не хватает». Команда Соколовской поздравила с днем рождения Александра Самарина

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Светлана Соколовская Фигурное катание

Светлана Соколовская и ее команда поздравили с днем рождения Александра Самарина.

Группы Соколовской и Евгения Рукавицына находится на сборе в Казахстане. Самарин, которому сегодня исполнилось 26 лет, в марте объявил о завершении карьеры. 

«Сашка, мой любимый, дорогой человек! Спасибо тебе огромное за те годы, которые ты был со мной. Это первый сбор за 13-14 лет, на котором тебя нет. 

Ты в моем сердце, тебя не хватает, с днем рождения, дорогой!» – сказала Соколовская

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сашу, с Днем рождения!
+5
0
+5
Александра с Днём рождения ! Здоровья, удачи и успеха на новом трудовом поприще.
+2
0
+2
Классное поздравление. Думаю, Александру будет приятно
+2
0
+2
Как приятно видеть такие добрые ролики. Александра с днём рожденья! Найти себя в жизни после спорта и удачи!)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий