«Первый сбор за 13-14 лет, на котором тебя нет. Тебя не хватает». Команда Соколовской поздравила с днем рождения Александра Самарина

Светлана Соколовская и ее команда поздравили с днем рождения Александра Самарина.

Группы Соколовской и Евгения Рукавицына находится на сборе в Казахстане. Самарин, которому сегодня исполнилось 26 лет, в марте объявил о завершении карьеры.

«Сашка, мой любимый, дорогой человек! Спасибо тебе огромное за те годы, которые ты был со мной. Это первый сбор за 13-14 лет, на котором тебя нет.

Ты в моем сердце, тебя не хватает, с днем рождения, дорогой!» – сказала .