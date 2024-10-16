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  • Александр Самарин: «Заходишь в комментарии, а там по классике: «деревяшка», «робот», «он не гнется». Можно было прийти и сказать это в лицо»
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Александр Самарин: «Заходишь в комментарии, а там по классике: «деревяшка», «робот», «он не гнется». Можно было прийти и сказать это в лицо»

Александр Самарин рассказал, как относится к критике в интернете.

«Лет в 14-16 я активно читал комментарии, но практически никогда не отвечал. Только один раз высказался, ответив человеку на комментарий, не соответствующий действительности. Конечно, это вызывало эмоции, но после этой ситуации старался абстрагироваться от этого.

В последние годы мог пару раз зайти в новостную ленту, понять, что ничего не изменилось, и ограничиться этим. Иногда бывает забавно почитать комментарии после новостей, связанных со мной.

Как правило, после соревнований заходишь в комментарии, а там по классике: «деревяшка», «робот», «он не гнется», «опять помешал кому-то занять достойное место». Люди знают, где я тренируюсь, где находится каток. Можно было прийти и сказать эти комментарии в лицо, но за всю мою карьеру этого не было ни разу. Весь негатив только в интернете.

Даже если плохих комментариев много, то всегда находятся пару человек, которые вселяют в тебя надежду, веру, ты расплываешься в улыбке, понимаешь, для кого ты на самом деле катаешься. С каждым годом я чувствовал, как моя фанбаза растет, развивается. А еще ты видишь плакаты на трибунах, преданных персональных болельщиков, и это правда очень трогает, за что я хочу сказать всем, кто меня поддерживал, огромное спасибо», – сказал серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. 

Самарин завершил карьеру после сезона-2023/24. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
мужское катание
logoАлександр Самарин
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