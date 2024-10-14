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Министр спорта Татарстана заявил о готовности ведомства поддержать Валиеву в создании шоу: «Наших, доморощенных, всегда поддержим»

Министр спорта Татарстана заявил о готовности поддержать Валиеву в создании шоу.

В августе в Казани прошло ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой. 

«Мы всегда всех поддерживаем. У нас достаточно часто со своими шоу гастролируют Татьяна Навка, Этери Тутберидзе. Как раз там выступали и Камила Валиева, и Алина Загитова.

Административно мы всегда открыты, тем более наших, доморощенных, всегда поддержим. У нас хороший ледовый дворец, есть опытные люди для подготовки площадки. Вообще у ледовых шоу большая перспектива, это очень востребовано», – сказал Владимир Леонов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Владимир Леонов
Р-Спорт
logoКамила Валиева
ледовые шоу
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