Министр спорта Татарстана заявил о готовности ведомства поддержать Валиеву в создании шоу: «Наших, доморощенных, всегда поддержим»

Министр спорта Татарстана заявил о готовности поддержать Валиеву в создании шоу.

В августе в Казани прошло ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Мы всегда всех поддерживаем. У нас достаточно часто со своими шоу гастролируют Татьяна Навка, Этери Тутберидзе. Как раз там выступали и Камила Валиева, и Алина Загитова.

Административно мы всегда открыты, тем более наших, доморощенных, всегда поддержим. У нас хороший ледовый дворец, есть опытные люди для подготовки площадки. Вообще у ледовых шоу большая перспектива, это очень востребовано», – сказал Владимир Леонов.