Фигурист Савосин: «Я Роналду на прямом эфире написал «Месси – топ». Респект Криштиану, но я за Лео»

Фигурист Роман Савосин рассказал, как писал Криштиану Роналду в соцсетях.

«Я, кстати, тоже писал Роналду . Я заходил как-то на его прямой эфир и написал комментарий «Месси – топ».

Я за Месси. Ну, Роналду тоже, конечно, респект, но я за Месси», – рассказал призер этапов Гран-при России в одиночном катании Савосин в эфире шоу «Есть история».