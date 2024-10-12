Фигурист Савосин: «Я Роналду на прямом эфире написал «Месси – топ». Респект Криштиану, но я за Лео»
Фигурист Роман Савосин рассказал, как писал Криштиану Роналду в соцсетях.
«Я, кстати, тоже писал Роналду. Я заходил как-то на его прямой эфир и написал комментарий «Месси – топ».
Я за Месси. Ну, Роналду тоже, конечно, респект, но я за Месси», – рассказал призер этапов Гран-при России в одиночном катании Савосин в эфире шоу «Есть история».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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