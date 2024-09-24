Хореограф Мурашов о произвольной Савосина: «Тяжело было катать и ставить эту программу. Мы сейчас в раздумьях по поводу дальнейшего развития событий»

Хореограф Мурашов назвал «тяжелой» произвольную программу Романа Савосина.

15 сентября на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию Савосин представил программу под Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова.

«Удалось ли все запланированное? Наверное, больше нет, чем да. Тяжело было катать эту программу и тяжело ее было ставить, мы сейчас находимся в раздумьях с Анастасией Николаевной (Казаковой), с Алексеем Александровичем (Четверухиным) и с Ромой по поводу дальнейшего развития событий произвольной программы.

Рома попробовал, где-то получилось, где-то нет, эту программу надо катать всегда чисто, палка с двумя концами – если ты катаешь плохо, все ждут, пока ты закончишь и доедешь, если ты катаешь хорошо, то, грубо говоря, программа сезона, все супер, то есть здесь какой-то золотой середины нет.

Это классическая музыка, в исполнении фигуристов нужно всегда все идеально делать, потому что какая-то малейшая ошибка, и у человека уже теряется фокус внимания. Посмотрим, что будет дальше, я тоже буду работать с Ромой и как-то двигаться в каком-то правильном направлении», – сказал хореограф Егор Мурашов .

Савосину 24 года. В прошедшем сезоне он занял седьмое место на чемпионате России.