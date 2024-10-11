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Медведева, Ягудин, Кондратюк и Туктамышева выступят в шоу Авербуха «Кармен» в Москве

Илья Авербух анонсировал ледовое шоу «Кармен» в Москве.

«Было очень насыщенное лето, в это время мы уже планировали проекты на осень-зиму. На «ЦСКА Арене» пройдет спектакль «Кармен», зимой детский спектакль «Мама», а 8 марта — юбилей Игоря Крутого.

До «Кармен» осталось меньше месяца. Главную роль исполняет Евгения Медведева, также участие примут Алексей Ягудин, Марк Кондратюк.

Марк — действующий спортсмен, взорвал на контрольных прокатах. Он выделил несколько дней, чтобы встретиться со зрителями.

Этот спектакль имеет длинную историю. Также примет участие Елизавета Туктамышева, в роли Хосе — Александр Энберт», — рассказал Авербух. 

«Кармен» пройдет с 1 по 4 ноября. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoАлексей Ягудин
logoИлья Авербух
logoЕлизавета Туктамышева
Александр Энберт
мужское катание
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoМарк Кондратюк
ледовые шоу
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