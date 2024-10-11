Медведева, Ягудин, Кондратюк и Туктамышева выступят в шоу Авербуха «Кармен» в Москве
Илья Авербух анонсировал ледовое шоу «Кармен» в Москве.
«Было очень насыщенное лето, в это время мы уже планировали проекты на осень-зиму. На «ЦСКА Арене» пройдет спектакль «Кармен», зимой детский спектакль «Мама», а 8 марта — юбилей Игоря Крутого.
До «Кармен» осталось меньше месяца. Главную роль исполняет Евгения Медведева, также участие примут Алексей Ягудин, Марк Кондратюк.
Марк — действующий спортсмен, взорвал на контрольных прокатах. Он выделил несколько дней, чтобы встретиться со зрителями.
Этот спектакль имеет длинную историю. Также примет участие Елизавета Туктамышева, в роли Хосе — Александр Энберт», — рассказал Авербух.
«Кармен» пройдет с 1 по 4 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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