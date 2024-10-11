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Евгения Медведева исполнит роль сороки в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха

Евгения Медведева сыграет сороку в ледовом шоу Ильи Авербуха «Мама».

Спектакль по мотивам сказки «Волк и семеро козлят» пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве со 2 по 8 января 2025 года.

Роль мамы-козы исполнит Оксана Домнина, Дмитрий Алиев сыграет волка, Матвей Ветлугин – попугая. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoОксана Домнина
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logoсборная России
мужское катание
женское катание
logoЕвгения Медведева
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ледовые шоу
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