Евгения Медведева исполнит роль сороки в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха

Евгения Медведева сыграет сороку в ледовом шоу Ильи Авербуха «Мама».

Спектакль по мотивам сказки «Волк и семеро козлят» пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве со 2 по 8 января 2025 года.

Роль мамы-козы исполнит Оксана Домнина, Дмитрий Алиев сыграет волка, Матвей Ветлугин – попугая.