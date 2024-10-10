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Лев Лазарев: «Пока не могу точно сказать, куда буду поступать. Может, на техническую специальность»

Фигурист Лев Лазарев рассказал, что может поступить на техническую специальность.

«ОГЭ – это не так уж и тяжело, как я думал. Задания есть в открытом доступе, можно нарешать все типы, и будет просто. Я сначала выучил нужную теорию и потом решал прототипы.

Математика мне нравилась не всегда. Какое‑то время ее не любил, мне казалось, что я ее не понимаю. Потом у меня появился репетитор – и все начал понимать. Сейчас занимаюсь сам в онлайн‑школах.

Скорее всего, на ЕГЭ буду сдавать профильную математику, русский язык, информатику и физику. Пока не могу точно сказать, куда буду поступать, сам не определился. Может, на техническую специальность», – сказал Лазарев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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мужское катание
Лев Лазарев
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