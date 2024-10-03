Лев Лазарев: «Пока не получается стабильно выкатывать пять четверных на тренировке»

Лев Лазарев оценил выступление на мемориале Панина.

Фигурист занял на турнире второе место с результатом 265,78 балла. Он уступил победителю Арсению Федотову 0,11 балла.

«Я, конечно, недоволен прокатом, потому что я уже второй раз подряд упал с флипа. Плюс, я хотел катать пять четверных, но из-за падения с флипа пришлось сделать четыре.

Пока не получается стабильно выкатывать пять четверных на тренировке. Во время подготовки к этому турниру я флип не срывал.

Заставить себя катать после падения было несложно. В целом, получилось обидно, конечно, потому что я хотел катать пять четверных», – сказал Лазарев.