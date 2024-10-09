Бестемьянова о ювелирной коллекции от Тутберидзе: «Если Этери Георгиевна подарит мне свои украшения, то с удовольствием буду их носить»

Наталья Бестемьянова оценила коллекцию ювелирных украшений от Этери Тутберидзе.

Накануне стало известно о выпуске именной коллекции от Тутберидзе совместно с ювелирным домом.

«Тутберидзе же не сама выпускает ювелирные изделия. Сделана замечательная линия под ее именем. Почему бы ей не попробовать себя в этом? Не знаю, станет ли эта коллекция популярной. Но если Этери Георгиевна подарит мне свои украшения, то с удовольствием буду их носить.

Будет ли ее это отвлекать от основной деятельности? Она же не будет сидеть в мастерской и делать эти изделия. Прекрасно и замечательно, что Тутберидзе решила выпустить ювелирную линию. Но она тренер, причем легендарный — этим и будет заниматься всю свою жизнь.

А помимо этого на ее имени будут делать разные коллекции самых разных вещей. Человек зарабатывает, и слава богу. Порадуемся за нее!» — сказала Бестемьянова.