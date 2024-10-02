Даже фигуристы видят, что их спорт в кризисе – и предлагают план спасения

В фигурном катании нужны перемены. Именно такого мнения придерживаются чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский .

В подкасте Максима Транькова они рассказали, как улучшить их вид спорта: больше конкуренции, отказ от квот и зацикленности на Олимпиаде.

«Олимпиада стопорит развитие фигурного катания с точки зрения финансов»

Козловский: Мне тяжело смотреть на то, что сейчас происходит с фигурным катанием. Я говорю не про международное, не про российское, я говорю про фигурное катание в целом. Мне кажется, мы переживаем очень серьезный и очень глубокий кризис. В этом кризисе мы крайне отстаем от других видов спорта.

Человек, который заинтересован в том, чтобы смотреть фигурное катание, заинтересован в потреблении постоянного контента. И здесь фигурное катание занимает ужасающе слабые позиции. Потому что, откровенно говоря, в фигурном катании по ходу сезона присутствует всего два интересных турнира. Это финал Гран-при и чемпионат мира. В олимпийский сезон – еще Олимпийские игры. Все остальное – турниры, не побоюсь этого сказать, достаточно посредственные по своему качеству с точки зрения наличия на них каких-то определенных спортсменов и их количества.

Почему человек должен проснуться, пойти купить платную подписку на фигурное катание на сезон, заплатить деньги за билеты, чтобы пойти на арену и посмотреть фигурное катание? А не матч по баскетболу, хоккею, футболу? Время не резиновое.

Есть, конечно, определенные ценители, фанаты, которые любят именно фигурное катание и всячески пытаются быть с этим видом спорта, сохранять с ним близкие отношения. Но таких людей очень мало. Получается, мы боремся уже не за зрителя, мы боремся за рекламодателей, которые тоже приходят, привлекаются деньги, вместе с деньгами увеличивается поток потенциальных спортсменов.

Поэтому (тогда есть) вероятность появления таких абсолютно гениальных от рождения спортсменов, как Камила Валиева или Илья Малинин. Ведь это явление – человек такой талантливый, так еще и попал в фигурное катание! Малинин мог пойти в теннис – и мы бы не увидели его четверной аксель.

Проблема в том, что центральный турнир и пиковая точка в карьере фигуриста – это Олимпийские игры. Если этот турнир является ключевым, то он фактически стопорит развитие вида спорта с точки зрения финансов, рекламы, менеджмента. Мы заточены на мероприятие, которое проходит раз в четыре года. И предложить рекламодателю что-то, что мы покажем раз в четыре года, а вы нам за это заплатите, это смешно.

Бойкова: Наверное, зрителям и рекламодателям было бы интересно наблюдать за соперничеством сильнейших каждый месяц, каждую неделю.

«Нужно отменять квоты. Каждый спортсмен – это уникальный продукт»

– Нужно больше турниров?

Бойкова: Не больше турниров, а чтобы на каждом турнире сходились сильнейшие. Например, чтобы на чемпионате мира было две разминки, а не 45, в которых первые 2-3 не очень интересно смотреть.

– А что с ними делать?

Козловский: Уводить в другие дивизионы. Нужно отменять квоты.

– Невозможно 10 российских пар привезти на чемпионат Европы, чтобы они заняли первые 10 мест.

Бойкова: А если они сильнейшие?

– А кому в мире будет интересно смотреть на чемпионат России в парном катании?

Козловский: Ну хорошо, в других дисциплинах не так: думаю, в танцах мы 10 дуэтов не привезем. Есть дисциплины, которые остаются очень сильными вне России: мужское катание, танцы на льду.

Бойкова: 10 спортивных пар из России должны стимулировать людей в других странах развивать данное направление. Потому что, наверное, это немного странно, если из одной страны приезжает 10 дуэтов и они сильнейшие во всем мире.

Козловский: Допустим, поедет на международный турнир Аделия Петросян, которая очень много тренируется и многим пожертвовала ради того, чтобы быть на этом турнире, завоевывать награды. И ровно на этом же льду рядом с ней будет кататься человек, который приехал на тусовку, в путешествие. Ему интересно посмотреть на другую страну, как проводится чемпионат мира. Да, он не попадет в произвольную программу. Но у меня вопрос: что этот спортсмен там делает? Это несправедливо.

У нас крайне индивидуальный вид спорта, очень похожий на теннис по своей сути: каждый спортсмен – это уникальный продукт. И лишать возможности выступления такого уникума просто потому, что мы делим квоты и готовимся к Олимпийским играм, это неправильно. Мы умрем.

Лиза Туктамышева ни разу не выступала на Олимпийских играх, но она заслуживает того, чтобы там быть.

– Если бы она заслуживала, она бы там была.

Козловский: Но если бы она каталась за другую страну, она бы туда поехала. Так сложилось, что она в рамках России…

– Ну потому что у нас конкуренция.

Козловский: Вот! И она как уникальная спортсменка была лишена возможности туда поехать, потому что есть конкретное количество квот. И она на конкретном турнире, отборочном к Олимпийским играм, оказалась слабее своих соперниц. Но даже с таким прокатом она на голову сильнее большинства спортсменок из других стран. Вот об этом я и говорю.

«Больше турниров добавили бы смысл в боление за конкретных фигуристов»

– Если вы на каждом турнире хотите видеть только сильнейших, вы готовым сами каждую неделю, как биатлонисты или лыжники, выходить и стартовать, еще и с сильнейшими?

Бойкова: Мне кажется, это было бы интересно попробовать.

Козловский: Теннисисты же как-то играют турниры каждую неделю и получают за это соответствующий гонорар.

Бойкова: Тут дело не только в этом. Мы же все равно катаем наши программы каждую неделю, стараемся не выходить из формы по ходу сезона. Да, бывают спады и взлеты формы. Но если больше турниров, на которых можно это отследить, было бы интереснее не только спортсмену, но и зрителю. Все бы понимали, что человек – не машина, бывают взлеты и падения. И это тоже добавило бы изюминку и смысл в боление за какую-то пару или фигуриста. У них не ровный путь, а извилистый – это история, это интересно.

– Я согласен, что турниров можно сделать больше. Но каждый турнир – это праздник, а праздника ты обычно ждешь. И когда он наступает, у тебя хорошее настроение, эйфория. Ты ждешь выхода сезона своего любимого сериала, но если он будет идти каждый день, то его бросят смотреть. Нет? А фигуристы просто будут выгорать. Это мое мнение.

Козловский: Я не соглашусь. Мы говорим про сериал, в котором мы раскручиваем сюжет, а здесь это спорт, в котором происходят разные события. На одном турнире выиграл один спортсмен, другой спортсмен вообще травмировался, третий попробовал новый элемент, потому что он понимает, что ему нужно рисковать, чтобы выигрывать. У нас события развиваются очень спонтанно, они непредсказуемы.

Что уж душой кривить, золотая медаль Ани Щербаковой на Олимпийских играх – мало кто в начале сезона мог предположить, что это будет, что это возможно. И Аня сотворила что-то невероятное, проявив свой чемпионский характер.

Мы не понимаем, как будут развиваться события, но интересно за этим наблюдать постоянно. Контент нужно получать постоянно. И он всегда разный, потому что ты не знаешь, что человек накатает, когда выходит на лед. Даже тренер не знает. Иногда даже спортсмен не догадывается, что у него сейчас получится.

Фото: Gettyimages.ru /Minas Panagiotakis, David Ramos; РИА Новости /Александр Вильф