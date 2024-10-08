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Экс-российский фигурист Соуза-Кордейру: «Изоляция тормозит спорт. Не стоит вариться в собственном соку, даже если он очень вкусный»

Экс-российский фигурист рассказал, как относится к переходам в другие сборные.

Антонио Соуза-Кордейру родился и вырос в Москве. Выступал за Хорватию в паре с Ланой Петранович.

– Для вас переход в сборную Хорватии стал пропуском в мир?

– Прямо так не говорил бы, все-таки я, будучи спортсменом сборной России, успел поездить по международным стартам, были на турнирах категории Б, на юниорских Гран-при, даже на взрослый Гран-при успел попасть. Переход в другую сборную дал мне скорее больше шансов отобраться на крупные старты.

Конкуренция внутри России, разумеется, не сравнима с тем, что в других странах. Шансов попасть на чемпионат Европы или мира из России было бы куда меньше. Но дело в том, что решение о переходе я принимал в других обстоятельствах, на тот момент думал, что это будет такой скорее временный шаг. По крайней мере, в планах было немного покататься, затем уже заниматься своими делами. Но вышло немного подольше, затянулось.

– Постепенно включились в процесс?

– Там скорее сыграла совокупность факторов. Были определенные предложения, от которых я не смог отказаться.

– Вы наверняка понимаете российских фигуристов, которые вынужденно меняют спортивное гражданство в последние несколько лет? Они ведь только лишь хотят получить пропуск на международные старты.

– Это очень сложный и индивидуальный вопрос. В какой-то степени, разумеется, всех можно понять, карьера у всех одна, время идет. Лучшие годы остаются позади, и, конечно же, хочется в это время показать себя где-то еще. Но это все исключительно личный вопрос конкретного человека. Одно скажу: нет смысла никого осуждать.

У всех одна жизнь, одна голова на плечах, каждый ответственен сам за себя, принимает решение, исходя из этого. Не считаю возможным кого-то обсуждать и тем более осуждать за такие действия.

– И все же выступления россиян, пусть даже за другие сборные, – еще одна возможность показать силу российской школы, разве нет?

– Согласен, все понимают прекрасно, откуда, где тренируется, кто где вырос. <...>

– Ждете выхода обратно на международный уровень? Хотя бы у тех же юниоров, это активно обсуждалось не так давно.

– Конечно, а кто бы не хотел? Гораздо интереснее соревноваться с представителями разных стран, с японцами, корейцами, американцами, канадцами, европейцами. В мире много сильных, интересных спортсменов, которые готовы соперничать с нами, удивлять своими прокатами. Составлять конкуренцию, показать какой-то другой взгляд на фигурное катание.

Возможность видеть друг друга помогает расти и развиваться всем нам, двигает наш спорт вперед. Изоляция тормозит спорт, она вредна всем. Не стоит вариться в собственном соку. Даже если он очень вкусный, рано или поздно он надоест, – сказал Соуза-Кордейру.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
переходы
Антонио Соуза-Кордейру
сборная Хорватии
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