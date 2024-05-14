Авербух о своем голосе: «Понятно, что не Левитан. Но я себя успокаиваю, что человек обращает внимание на то, что я говорю, а не как»

Теги Алексей Тихонов Алексей Ягудин Илья Авербух телевидение чемпионат Европы по фигурному катанию Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух ответил на вопрос о том, задевают ли его высказывания насчет голоса.

– Тебя может задеть высказывание по поводу твоего голоса?

– Сейчас уже нет. У меня была драма… Одно из главных моих мечтаний – я видел себя комментатором фигурного катания. Я думал, что у меня энциклопедические знания, я помню, кто когда что выигрывал. Я был уверен: сяду – и всем станет интересно, переверну сознание зрителя.

Я закончил карьеру, попросил на канале «Спорт» покомментировать. Мне сказали: да, давай. И я поехал на чемпионат Европы, потом думаю: надо послушать. Там было две гигантские ошибки. Во-первых, я все время говорил. Спортсмен поехал, и мне казалось, что именно так я доукрашу его выступление – музыки не было слышно. Но это поправимо.

Вторая вещь, и я понял, что она непоправима – тембр голоса. Это был прям удар. Когда я спокоен, это плюс-минус можно слушать. Но когда чуть-чуть возникает волнение, я не могу победить, особенно это было в «Леднике». Я пытался, занимался, но я не могу даже механику понять: как будто у меня в горле раз, и атрофировалось. Это была катастрофа.

Сейчас скажут: а че ж ты сейчас лезешь комментируешь? Мне кажется, я все-таки научился успокаиваться. И стал говорить гораздо меньше. Понятно, что не Левитан и не бархатный голос – вот у Лешки Тихонова или Лешки Ягудина приятный тембр, повезло. Но я себя успокаиваю, что человек обращает внимание на то, что я говорю, а не на то, как я говорю, – сказал хореограф Авербух в эфире шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».

8 комментариев
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Да, постоянно контролировать тембр при полном отсутствии природных данных- задача оооочень сложная, и для мужчин, и для женщин.
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не все понимают, что быть в телеке, комментировать или стоять с микрофоном не каждый может
к сожалению
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На самом деле, со временем привыкаешь и действительно больше обращаешь внимание на то, что говорит, а не как.
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Комментирует он неплохо, но с голосом проблемка, да. Хотя если на постоянной основе и привыкнуть, не так критично.
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искусство - это всегда как, а не что...
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Как я Авербуха понимаю...)) Я всегда был уверен, что у меня густой, красивый баритон. И когда впервые пришёл на телевидение и услышал свой голос в записи - это был дикий шок🙈 Блин, реально одно из главных разочарований в жизни...((
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Ответ Тайга86
Комментирует он неплохо, но с голосом проблемка, да. Хотя если на постоянной основе и привыкнуть, не так критично.
Неплохо? Это когда он правила не знает от слова совсем?)
Легендарный момент, как на танце Чоков сломалась табличка, а Илья Изяславович на голубом глазу убеждал зрителей, что пара плохо откаталсь и ей обнулили последние элементы))
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Ответ akschweyan
Неплохо? Это когда он правила не знает от слова совсем?) Легендарный момент, как на танце Чоков сломалась табличка, а Илья Изяславович на голубом глазу убеждал зрителей, что пара плохо откаталсь и ей обнулили последние элементы))
Я тоже сразу эту ситуацию вспомнила. Какой непрофессионализм!
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