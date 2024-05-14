Авербух о своем голосе: «Понятно, что не Левитан. Но я себя успокаиваю, что человек обращает внимание на то, что я говорю, а не как»

Илья Авербух ответил на вопрос о том, задевают ли его высказывания насчет голоса.

– Тебя может задеть высказывание по поводу твоего голоса?

– Сейчас уже нет. У меня была драма… Одно из главных моих мечтаний – я видел себя комментатором фигурного катания. Я думал, что у меня энциклопедические знания, я помню, кто когда что выигрывал. Я был уверен: сяду – и всем станет интересно, переверну сознание зрителя.

Я закончил карьеру, попросил на канале «Спорт» покомментировать. Мне сказали: да, давай. И я поехал на чемпионат Европы, потом думаю: надо послушать. Там было две гигантские ошибки. Во-первых, я все время говорил. Спортсмен поехал, и мне казалось, что именно так я доукрашу его выступление – музыки не было слышно. Но это поправимо.

Вторая вещь, и я понял, что она непоправима – тембр голоса. Это был прям удар. Когда я спокоен, это плюс-минус можно слушать. Но когда чуть-чуть возникает волнение, я не могу победить, особенно это было в «Леднике». Я пытался, занимался, но я не могу даже механику понять: как будто у меня в горле раз, и атрофировалось. Это была катастрофа.

Сейчас скажут: а че ж ты сейчас лезешь комментируешь? Мне кажется, я все-таки научился успокаиваться. И стал говорить гораздо меньше. Понятно, что не Левитан и не бархатный голос – вот у Лешки Тихонова или Лешки Ягудина приятный тембр, повезло. Но я себя успокаиваю, что человек обращает внимание на то, что я говорю, а не на то, как я говорю, – сказал хореограф Авербух в эфире шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».