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«Я бы мог высказаться, что может и нашуметь, но меня ждут очень большие неприятности». Фигурист Пузанов о проблемах спорта в Беларуси

Белорусский фигурист Евгений Пузанов рассказал о проблемах спорта в стране.

– Ты говоришь, что в Беларуси нет высокого уровня, но если послушать [тренера] Олега Кимовича Васильева, у вас развитие, больше катков, больше людей. Можно твое мнение?

– Честно? Мне не нравится. Не нравится, куда мы движемся, например. Понятно, что мы стремимся развиваться и каждый руководитель делает это по-своему, но, возможно, где-то я его недопонимаю. Я бы на его месте сделал по-другому. Очень мало стимулирующих методов, например.

– А много кнута?

– Да, кнута много, даже очень, мне кажется. Ну, в Беларуси не так много хороших фигуристов, и если их не беречь, то скоро их не останется совсем. Потому что, грубо говоря, мой провал в короткой программе может послужить основанием для увольнения через три месяца.

– У вас контракт на три месяца?

– Да, с этого сезона у нас ввели контракты на три месяца. Как только фигурист не показывает результат либо травмируется и не выступает на соревнованиях, его сразу выводят из основного состава и снимают с соответствующей ставки. У нас несколько недель назад был первый этап Кубка Республики Беларусь, там я более-менее удачно откатал, 220 баллов набрал. Для старта сезона приемлемо.

Но, опять же, есть такие вещи, которые мне даже в том турнире были непонятны. Если в прошлом сезоне мой четверной прыжок был стабилен, то в начале этого очень много проблем с ним и в принципе с подготовкой, которую я бы организовал по-другому, основываясь на своем опыте, знаниях своего тела, физиологии.

– Вас перегрузили в предсезонке?

– Нагрузка – это правильно. Любой предсезонный сбор должен проходить под нагрузкой, должно быть тяжело. Банально: мы не сделали за весь сбор ни одного подводящего упражнения к прыжковым элементам. Ну, мне как спортсмену это странно и непонятно. Мы прыгать должны.

– А какое объяснение? Всем скоро в танцы?

– А я не знаю, нам не объясняется это особо. Просто нужно делать то, что говорят, и молчать.

– С Олегом Кимовичем есть вообще диалог, если у вас разные мнения?

– Честно? Нет. Я взрослый человек и прекрасно понимаю, что мы друг друга не понимаем, что он меня не понимает, я – его в каких-то вещах. Я бы мог сейчас высказаться, что может и нашуметь, но, скорее всего, меня после этого ждут очень большие неприятности.

– Ты один, кто его не понимает?

– Думаю, не один, – ответил Пузанов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoОлег Васильев
мужское катание
сборная Беларуси
Евгений Пузанов
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