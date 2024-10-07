Белорусский фигурист Пузанов о турнирах в России: «Для нас выступление с официальным результатом в протоколе было бы огромной мотивацией»

Белорусский фигурист рассказал об отношении к выступлениям вне конкурса в России.

5 октября в Санкт-Петербурге завершился Мемориал Панина-Коломенкина. В соревнованиях участвовал белорус Евгений Пузанов , но его результат не учитывался в официальном протоколе.

– Это, кстати, не оскорбляет, не обижает? Что вас в протокол не включают.

– Я понимаю, что у российской федерации очень много своих спортсменов, которые тоже хотят выступать, и она должна бороться за своих спортсменов, а все остальные – во вторую очередь. Но... у нас в Беларуси не особо много конкурентоспособных фигуристов, несколько одиночников и одиночниц, да и все.

Для нас выступление с официальным результатом в протоколе было бы огромной мотивацией, было бы очень-очень приятно. Грубо говоря, в прошлом сезоне я выступал здесь же, и мы сравнивали результат с протоколом россиян, я был четвертым после короткой программы. Приятно осознавать, что вот, ты на таком месте. И значит, ты можешь бороться хотя бы в короткой программе с топами мужского катания в России, – ответил Пузанов.