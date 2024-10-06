  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Николай Угожаев: «Из фигуристов мне наиболее симпатичен Малинин. Он лучше всех в мире прыгает, а программа с такими прыжками всегда хорошо смотрится»
9

Николай Угожаев: «Из фигуристов мне наиболее симпатичен Малинин. Он лучше всех в мире прыгает, а программа с такими прыжками всегда хорошо смотрится»

Николай Угожаев рассказал, что ему нравятся выступления Ильи Малинина.

– Из тех фигуристов, кто катается сейчас, кто наиболее вам симпатичен?

– Конечно, Малинин. Он лучше всех в мире прыгает, а программа с такими прыжками всегда очень хорошо смотрится. Адам Сяо Хим Фа тоже нравится – по скольжению, по программам.

Прекрасно скользит Юма Кагияма, но катание Адама привлекает больше. Мне кажется, он делает больше сложных шагов, причем справляется с ними идеально. До этих фигуристов мне расти и расти в плане скольжения.

– Малинин, помимо сложных прыжков, умеет делать кучу вещей, которые по большому счету одиночнику не нужны, поскольку толком не оцениваются: свой фирменный винт, заднее сальто. На ваш взгляд, это одиночнику надо?

– Сальто для хореодорожки хорошо, наверное. Нам же надо сейчас, согласно правилам, показать в дорожке два хореоэлемента, проезды и так далее. Сальто под это определение, мне кажется, подпадает. Можно его выполнить и получить хорошие плюсы.

– А вертушку малининскую могли бы повторить?

– Очень тяжело будет. Я бы, может, и попытался в зале, но пока просто не представляю, как это может выглядеть с точки зрения координации.

– Малинин, насколько знаю, в зале уже пробует этот элемент с двумя винтами.

– Не удивлен. Мне кажется, Илья все что угодно способен сделать. Пятерной прыжок так точно! – сказал Угожаев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoсборная России
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Японии
мужское катание
Юма Кагияма
Адам Сяо Хим Фа
logoИлья Малинин
Николай Угожаев
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Зонов о любимых зарубежных фигуристах: «Больше всего выделяю Сяо Хим Фа и Малинина. Уно и Кагияма тоже в сердечке»
1413 июня, 07:56
Малинин выступит в США и Канаде, Кагияма – в Японии и Финляндии, Сяо Хим Фа – во Франции и Китае. Распределение фигуристов по этапам Гран-при
119 июня, 18:26
Антон Сихарулидзе: «Вполне возможно, что через сезон-два наши парни будут спокойно конкурировать с первой мировой тройкой»
3625 апреля, 07:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
17 минут назад
Николай Угожаев: «На данный момент очень хочу сделать на соревнованиях каскад 4-4. Тем более уже исполнял его на тренировке»
4сегодня, 10:14
Трусова показала новую прическу: «Пока не каре. Как думаете, пошло бы мне каре?»
81сегодня, 07:57Фото
Александр Галлямов: «Мне нужно было постричься накануне выезда на Спартакиаду, но барбер заболел. У меня сразу тревога, я не знаю, что делать. В итоге нашел нового»
44вчера, 19:29
Александра Трусова подстригла волосы
190вчера, 19:15Фото
Андрей Мозалев: «Кардинальных изменений после открытых прокатов нет, но с каждым разом все легче и легче катать»
34вчера, 19:01
Галлямов о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «На таких соревнованиях нужно пробовать. Ребята молодцы, что вставляют элемент в программы»
5вчера, 18:42
Козловский о том, что выступает за Петербург, но тренируется в Москве: «Нам важнее всего представлять Россию, кататься за свою страну»
6вчера, 18:27
Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Алиев, Фролова выступили с показательными номерами
43вчера, 17:54
Лилии Литенко диагностировали ушиб грудной клетки. 14-летняя фигуристка упала с поддержки в ритм-танце на Мемориале Панина
8вчера, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
1вчера, 20:48
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
2вчера, 19:46
Глеб Лутфуллин: «Полностью отказался от «Макдональдса» – намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть»
13вчера, 19:45
Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»
вчера, 18:54
Кшецкая о работе с Татауровым: «Стала более открыто кататься, у меня нет глаз в пол. Вторая оценка стала намного лучше»
2вчера, 15:13
Самсонов после четвертого места на чемпионате Москвы: «Я устал...»
28вчера, 09:13Фото
Роман Костомаров: «Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Ограничения по отношению ко всем нашим спортсменам несправедливы»
4 октября, 18:37
Угожаев о короткой программе: «Представляю себя человеком с улицы, которому очень тяжело, но он, несмотря ни на что, идет к своей цели»
4 октября, 16:52
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль выиграли ритм-танец, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
14 октября, 16:37
Евгеньев об ошибке во время проката: «Чуть‑чуть споткнулись. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали»
24 октября, 15:00