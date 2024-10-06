Николай Угожаев: «Из фигуристов мне наиболее симпатичен Малинин. Он лучше всех в мире прыгает, а программа с такими прыжками всегда хорошо смотрится»

Николай Угожаев рассказал, что ему нравятся выступления Ильи Малинина.

– Из тех фигуристов, кто катается сейчас, кто наиболее вам симпатичен?

– Конечно, Малинин. Он лучше всех в мире прыгает, а программа с такими прыжками всегда очень хорошо смотрится. Адам Сяо Хим Фа тоже нравится – по скольжению, по программам.

Прекрасно скользит Юма Кагияма, но катание Адама привлекает больше. Мне кажется, он делает больше сложных шагов, причем справляется с ними идеально. До этих фигуристов мне расти и расти в плане скольжения.

– Малинин, помимо сложных прыжков, умеет делать кучу вещей, которые по большому счету одиночнику не нужны, поскольку толком не оцениваются: свой фирменный винт, заднее сальто. На ваш взгляд, это одиночнику надо?

– Сальто для хореодорожки хорошо, наверное. Нам же надо сейчас, согласно правилам, показать в дорожке два хореоэлемента, проезды и так далее. Сальто под это определение, мне кажется, подпадает. Можно его выполнить и получить хорошие плюсы.

– А вертушку малининскую могли бы повторить?

– Очень тяжело будет. Я бы, может, и попытался в зале, но пока просто не представляю, как это может выглядеть с точки зрения координации.

– Малинин, насколько знаю, в зале уже пробует этот элемент с двумя винтами.

– Не удивлен. Мне кажется, Илья все что угодно способен сделать. Пятерной прыжок так точно! – сказал Угожаев.