Николай Угожаев: «Из фигуристов мне наиболее симпатичен Малинин. Он лучше всех в мире прыгает, а программа с такими прыжками всегда хорошо смотрится»
– Из тех фигуристов, кто катается сейчас, кто наиболее вам симпатичен?
– Конечно, Малинин. Он лучше всех в мире прыгает, а программа с такими прыжками всегда очень хорошо смотрится. Адам Сяо Хим Фа тоже нравится – по скольжению, по программам.
Прекрасно скользит Юма Кагияма, но катание Адама привлекает больше. Мне кажется, он делает больше сложных шагов, причем справляется с ними идеально. До этих фигуристов мне расти и расти в плане скольжения.
– Малинин, помимо сложных прыжков, умеет делать кучу вещей, которые по большому счету одиночнику не нужны, поскольку толком не оцениваются: свой фирменный винт, заднее сальто. На ваш взгляд, это одиночнику надо?
– Сальто для хореодорожки хорошо, наверное. Нам же надо сейчас, согласно правилам, показать в дорожке два хореоэлемента, проезды и так далее. Сальто под это определение, мне кажется, подпадает. Можно его выполнить и получить хорошие плюсы.
– А вертушку малининскую могли бы повторить?
– Очень тяжело будет. Я бы, может, и попытался в зале, но пока просто не представляю, как это может выглядеть с точки зрения координации.
– Малинин, насколько знаю, в зале уже пробует этот элемент с двумя винтами.
– Не удивлен. Мне кажется, Илья все что угодно способен сделать. Пятерной прыжок так точно! – сказал Угожаев.
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