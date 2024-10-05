Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»

Фигурист Федор Варламов высказался о падении партнерши на Мемориале Панина.

Партнерша Варламова Варвара Курносенко упала с поддержки в произвольном танце на Мемориале Николая Панина-Коломенкина. Дуэт занял шестое место на турнире.

«К сожалению, текущая травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной еще до соревнований.

Варя – большой молодец и герой для меня на все 100%. Мы с этим справимся», – сказал Варламов.