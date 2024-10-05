Лилии Литенко диагностировали ушиб грудной клетки. 14-летняя фигуристка упала с поддержки в ритм-танце на Мемориале Панина

14-летняя фигуристка попала в больницу после падения на турнире в Петербурге.

2 октября Лилия Литенко и Игнат Пахомов выступали с ритм-танцем в соревнованиях юниорских дуэтов на Мемориале Николая Панина-Коломенкина.

Пахомов во время исполнения поддержки уронил Литенко. Спортсменка сильно ударилась грудной клеткой о лед.

В клинике Педиатрического университета ей диагностировали ушиб грудной клетки и в состоянии средней степени тяжести поместили в хирургическое отделение. Проводится проверка.

Литенко и Пахомов тренируются в группе Дениса Самохина и Марии Боровиковой.