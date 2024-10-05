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Глеб Лутфуллин: «Полностью отказался от «Макдональдса» – намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть»

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал об уровне владения татарским языком.

«Могу на десяти досчитать на татарском. На самом деле, если приеду в Татарстан, в свою родную Казань, то будет много надписей на татарском хотя бы в супермаркете – я их спокойно пойму. Слова я знаю, но свободного общения нет, говорить тяжело.

Люблю эчпочмаки, тем более Алексей Николаевич (Мишин) сказал, что я похудел. Причем случайно: ем все подряд, только полностью отказался от «Макдональдса». Намного легче стало прыгать и кататься. Лучше татарскую кухню есть, те же эчпочмаки.

Где буду катать, обсуждается общим коллективом, как будет легче и лучше самому спортсмену. Могу сделать спойлер – меня увидят оба моих «родных» города, Казань и Санкт-Петербург. Надеюсь родные стены помогут и там, и там», – сказал Лутфуллин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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